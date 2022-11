Unbekannte sprengen in Frankfurter Bankfiliale zwei Geldautomaten

«Hier liegt alles in Trümmern», sagte ein Polizeisprecher. Seinen Angaben zufolge drangen zwei maskierte Täter am frühen Morgen in die Bank ein. Kurz darauf kam es zur Explosion.

Die beiden Unbekannten flüchteten mit einem Motorroller. Die Polizei suchte die Umgebung auch mit einem Hubschrauber ab. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Der Hessische Rundfunk hatte über die Sprengung berichtet. dpa