Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bad Nauheim

Sprengmittel bisher nicht bekannt

Bad Nauheim 11.01.2023 - 10:30 Uhr < 1 Min.

Der Automat sei durch ein bisher nicht bekanntes Sprengmittel zur Detonation gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter im Anschluss mit einen dunkeln Audi. Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Im vergangenen Jahr war in Hessen die Zahl der Geldautomatensprengungen entgegen des Bundestrends gesunken. 41 Fälle notierte das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden, im Jahr zuvor waren es 51 gewesen. Seit dem Jahr 2019 hat die Behörde ihre Arbeit in diesem Bereich intensiviert, 50 Tatverdächtige wurden seither ermittelt und 20 Menschen rechtskräftig verurteilt.

Um die Täter abzuschrecken, setzen Banken zum Beispiel auf Videoüberwachung, die nächtliche Schließung der Räume oder ein Einfärbesystem. Dabei wird bei einer Sprengung das Geld automatisch eingefärbt und damit unbrauchbar gemacht. Vereinzelt wurden nach Angaben des Sparkassen- und Giroverbands Hessen-Thüringen auch Geldautomaten abgebaut.

