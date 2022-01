Umstadt: Ein Christdemokrat als freier Bürgermeisterkandidat

Wahl: René Kirch lässt CDU-Ortsverbandsvorsitz ruhen

Will Bürgermeister in Groß-Umstadt werden: René Kirch. Foto: Patrick Liste

»Ich möchte klar zeigen, dass ich als Bürgermeister auf alle politischen Kräfte zugehen möchte«, schreibt er dazu und versichert: »Die Liste meiner Unterstützer umfasst Personen aus unterschiedlichen politischen Richtungen.«

Auch wenn Kirch als freier Kandidat antritt, ist es nach 18 Jahren in Groß-Umstadt das erste Mal, dass die CDU wieder einen eigenen Personalvorschlag präsentiert. 2004 hatte sie mit ihrem Kandidaten Andreas Petermann ein Debakel erlebt, denn er schaffte es nicht einmal in die Stichwahl, die der Sozialdemokrat Joachim Ruppert gewann. Dessen plötzlicher Tod hat jetzt die Neuwahl am 20. März erzwungen.

Obwohl Kirch mit 37 Jahren noch recht jung ist, hat er als Verwaltungsfachwirt schon 18 Jahre berufliche Erfahrung sammeln können - vom Leistungssachbearbeiter im Jobcenter der Stadt Wiesbaden über die Verwaltungsorganisation der Stadt Rüsselsheim, die Büroleitung des Landtagspräsidenten Norbert Kartmann, bis zur aktuellen Beschäftigung als kaufmännischer Betriebsleiter eines Eigenbetriebs der Stadt Darmstadt.

Kirch wurde in Würzburg geboren, lebte im Odenwald, im Wetteraukreis und in Darmstadt, wohnt inzwischen mit Gattin Almuth Kirch und vier Kindern in Umstadt. Dort ist er auch ehrenamtlich engagiert: im Odenwaldklub im, Förderverein Schwimmbad, als passives Mitglied Feuerwehr Groß-Umstadt sowie in den Fördervereinen Geiersbergschule sowie Max-Planck-Gymnasium.

Bürgermeisterwahlkampf hat er bereits 2017 als externer Kandidat in Bickenbach üben können - und ist stolz auf das beachtliche Ergebnis von 48,2 Prozent.

hol