Kommt der Bus pünktlich an? Über die neue digitale "Livekarte" sieht der Fahrgast, wo der Bus sich gerade aufhält.

Digitalisiert: Von Februar an können Fahrgäste im Odenwaldkreis in »Echtzeit« sehen, wo sich ihr Bus aktuell befindet und ob dieser pünktlich oder verspätet an der Haltestelle eintreffen wird. Bei der Vorstellung dieses neuen Services betonten Vertreter des Bereichs Nahverkehr der Odenwald-Regionalgesellschaft (Oreg), dass mit der Einführung der sogenannten »Livekarte« sich der aktuelle Aufenthaltsort des Linienbusses nachverfolgen lässt. Die Umgebungskarte stellt eine neue Komfortfunktion dar, die im Internet unter https://www.odenwaldmobil.de und über die kostenlose App »garantiert mobil« aufgerufen werden kann. Dazu Nahverkehrsbereichsleiter André Dillmann: »Mit einem Klick können Sie sich auch die nächsten Abfahrtszeiten der Busse an allen Haltestellen im Odenwaldkreis anzeigen lassen.« Seither waren die digitalen Fahrplaninformationen nur an den Bahnhöfen und Haltestellen der Odenwald-Bahn zu sehen.

Mit der neuen Funktion würden zudem, dank der Umgebungskarte, auch ortsunkundige Fahrgäste in die Lage versetzt, sich über die nächste Reisemöglichkeit in der Nähe zu informieren. Erfasst seien alle 40 Linien im Odenwaldkreis, so Pressesprecher Stefan Reinhardt. Sämtliche Fahrzeuge der Odenwälder Verkehrsbetriebe seien mit einem einheitlichen Bordcomputersystem ausgestattet, der im Abstand von 30 Sekunden alle erforderlichen Daten an den zentralen Server in der Echtzeitdatenleitstelle der Oreg in Michelstadt übertrage und dort auswerte. Die »Livekarte« sei auch an nur gering frequentierten Haltestellen im Kreisgebiet einsehbar, so Reinhardt. Kein Fahrgast soll benachteiligt sein, davon unabhängig, wo er auf den Komfort zugreifen möchte.

Reformiert: Das Landratsamt zieht eine erste positive Bilanz zur Einführung des Bürgergeld-Gesetzes, das zum 1. Januar in Kraft getreten ist. Die Pressestelle hat mitgeteilt, dass das Kommunale Jobcenter (KJC) seit Bekanntwerden der Eckpunkte im Juli 2022 sich auf die Reform vorbereitet hat. Dabei handelt es sich um eine Anpassung der zuletzt 2005 veränderten Grundsicherung für Arbeitsuchende, um flexibler auf die Anforderungen des Arbeitsmarkts sowie auf die Bedürfnisse und Lebensumstände der Leistungsbeziehenden einzugehen. Allein im KJC mussten über 1000 Formulare im Leistungs- und Eingliederungsbereich überarbeitet worden. Im Dezember wurden alle im SGB II-Leistungsbezug stehende Bürger über die Änderungen der Sozialleistungen informiert. Nach Angaben von Sandra Schnellbacher, Hauptabteilungsleiterin für Arbeit und Soziale Sicherung, konnte das neue Bürgergeld dank der Zusammenarbeit aller Abteilungen zuverlässig zum Jahresbeginn ausgezahlt werden. Die Bescheide an die rund 2500 Bedarfsgemeinschaften im Odenwaldkreis seien seit Jahresanfang nach und nach versandt worden.

Die Kehrseite: Den Prognosen nach wird es zu einer signifikanten Steigerung der Fallzahlen kommen. Dies erfordere deutlich mehr Personal in den KJCs. Für den Odenwaldkreis bedeute dies ein Zuwachs an mindestens zehn zusätzlichen Stellen in diesem Jahr. Die Besetzung sei abhängig von der Fallzahlenentwicklung der nächsten Monate und dürfte, unter Berücksichtigung des akuten Fachkräftemangels auch in der öffentlichen Verwaltung, zu einer weiteren Herausforderung werden, heißt es in der Meldung. Bislang verwehre der Bund den Jobcentern die dafür notwendigen Mittel. »Im Gegenteil stehen für 2023 bislang sogar Kürzungen bevor. Die Kommunalen Spitzenverbände lassen hier jedoch nicht locker«, wird Schnellbacher zitiert.

Modernisiert: Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald tauscht seine Info-Terminals in den Eingangstoren, Infozentren und umweltpädagogischen Stationen aus. Den Anfang hat die Tourist-Information »Nibelungenland« in Lorsch gemacht, heißt es dazu in einer Meldung des Geo-Naturparks, der seinen Sitz in unmittelbarer Nachbarschaft hat. Die neuen Terminals greifen auf Daten der 2022 überarbeiteten Website zu und liefern zugleich Informationen über den jeden Standort. Besucher können per Touchscreen durch die Region »surfen« und erhalten zusätzlich Wander- und Ausflugstipps inklusive Hintergrundwissen zu Natur, Kultur und Geologie der gesamten Region. »Durch ihre intuitive Bedienung bringen die neuen Terminals einen echten Mehrwert. Die gesamten Highlights des Geo-Naturparks sind hier nutzerfreundlich und gebündelt an einem Ort zu finden«, wird der Vorsitzende des Trägervereins und Landrat des Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt, zitiert.

Abrufbar ist auch der Veranstaltungskalender des Geo-Naturparks, das Angebot der Ranger und Geopark-Vor-Ort Teams. Kinder nähern sich spielerisch in der digitalen Spielecke den Informationen über Puzzeln und Memory-Karten. Der Meldung nach bestehen die hochwertigen Gehäuse der Info-Terminals aus heimischem Eichenholz und wurden vom Außendienst-Team in der eigenen Werkstatt angefertigt. Die Inhalte sind individuell auf die jeweiligen Standorte abgestimmt und können bei Bedarf von der Geschäftsstelle in Lorsch aus aktualisiert werden. Die Terminals wurden im Rahmen eines Förderprojektes des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz realisiert.

