Über 4000 Geflüchtete im Main-Kinzig-Kreis

Ukraine-Krieg: 38 Prozent davon sind minderjährig - Mehr als 3000 Aufenthaltserlaubnisse ausgegeben

Hanau Freitag, 20.05.2022 - 15:05 Uhr

Neue In­for­ma­tio­nen zur Flücht­lings­si­tua­ti­on im Main-Kin­zig-Kreis nach dem Kriegs­aus­bruch in der Ukrai­ne. Bis­lang ha­ben 4044 Men­schen Zu­flucht im Kreis­ge­biet ge­sucht. Al­ler­dings hat sich die La­ge in den ver­gan­ge­nen acht Wo­chen nicht so dra­ma­tisch ent­wi­ckelt wie be­fürch­tet, so dass be­reits mit dem Rück­bau von Flücht­lings­un­ter­künf­ten be­gon­nen wur­de. 38 Pro­zent der Ge­flüch­te­ten sind min­der­jäh­rig, was laut Land­rat Thors­ten Stolz (SPD) be­son­de­re Her­aus­for­de­run­gen bei Be­t­reu­ung, Be­g­lei­tung und Ver­sor­gung nach sich zie­he.