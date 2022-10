"Hanau wird weihnachtlich leuchten"

"Weih­nach­ten ist das Fest des Frie­dens, der Hoff­nung und der Har­mo­nie. Da­zu ge­hö­ren der Weih­nachts­baum zu­hau­se eben­so wie glanz­vol­le Lich­ter in un­se­rer Stadt, die Her­zens­wär­me spen­den. Ge­ra­de in die­sen schwie­ri­gen Zei­ten steht der Zu­sam­men­halt im Vor­der­grund", sagt Ha­n­aus Ober­bür­ger­meis­ter Claus Ka­mins­ky. Er be­tont aber auch, dass die Stadt Ha­nau un­ter Be­rück­sich­ti­gung der ak­tu­el­len En­er­gie­kri­se den En­er­gie­auf­wand für die weih­nacht­li­che Il­lu­mi­na­ti­on in die­sem Win­ter deut­lich re­du­zie­ren wird.