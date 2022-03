Neuer Vorstandschef will mit der Linde-Mutter Kion Weltmarktführer werden

"Die Welt ist unser Heimatmarkt"

Mit roten Turnschuhen auf dem roten Linde-Stapler: der neue Kion-Chef Rob Smith. Foto: Kion Group

Der Vorstandschef, der zuvor den finnischen Kran-Hersteller Konecranes geleitet hatte, will mit Kion Weltmarktführer im Bereich Intralogistik werden.

Kion betont die Kontinuität beim Führungswechsel. Zwei Unterschiede habe ich aber bemerkt: Sie sitzen mit roten Turnschuhen auf einem Linde-Stapler, und Sie trugen jüngst bei der Bilanz-Pressekonferenz keine Krawatte. Was machen Sie sonst anders?

Gordon Riske, den ich ebenso wie Kion seit langem kenne, hat den Konzern über die ganzen Jahre hinweg super geführt. Kion steht sehr gut da und hat enormes Zukunftspotenzial. Ich stehe zu unserer Wachstumsstrategie »Kion 2027«, die 2018 unter der Führung meines Vorgängers gestartet wurde. Wir sind, zeitlich gesehen, nun etwa zur Hälfte damit durch. Nun verfeinern und erweitern wir »Kion 2027«. Wir wollen das Thema Nachhaltigkeit sowohl für den Konzern als auch für unsere Kunden weiter stärken. Mein Fokus liegt dabei auf 3P: People, Planet und profitables Wachstum.

Wenn ich Sie richtig verstehe, wird es also keinen großen Umbruch im Unternehmen geben.

Die Reise geht weiter. Wir wollen weiterwachsen und Weltmarktführer in der Intralogistik werden. Deshalb setzen wir auf: Nachhaltigkeit, unsere weltweite Mehr-Marken-Strategie, eine starke Performance und große Agilität - gestützt auf unsere Kion-Werte und unsere tollen Teams.

Sie haben bei Ihrer ersten Kion-Bilanzpressekonferenz am 3. März gesagt, dass Sie zunächst viel zuhören wollen. Was haben Sie bei Linde in Aschaffenburg, Kahl und Weilbach gehört?

Ich bin in den wenigen Wochen, die ich an Bord bin, bereits an zahlreichen Standorten und bei vielen Kunden gewesen und kann Ihnen sagen: Ich bin begeistert von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - und davon, dass wir unsere Kunden und ihre Bedürfnisse sehr gut kennen. Beides wird uns bei dem Ziel helfen, weiter nachhaltig und profitabel zu wachsen.

Sie bauen in Kahl am Main ein modernes Ersatzteillager und am Aschaffenburger Südbahnhof ein Bürohaus, ein Parkhaus und eine Ausstellungshalle. Haben Sie weiteres für unsere Region im Gepäck?

Wir bekennen uns zu unseren deutschen Standorten. Deutschland, aber auch Europa spielen weiter eine starke Rolle in unserer Zukunft. Wir investieren nicht nur in unsere Werke, sondern auch in unsere Teams sowie in Aus- und Weiterbildungen vor Ort.

Kion hat Ende Februar mitgeteilt, ein Demokratie-Pilotprojekt für Festangestellte nun auf 20 Auszubildende und dual Studierende zu erweitern. Die jungen Leute sollen zu den Themen Hassnachrichten, Desinformation und Verschwörungsmythen geschult werden. Was bewegt Sie dazu?

Es ist uns superwichtig, dass junge Leute aufgeklärt sind und sich selbst ein objektives Bild darüber verschaffen können, was Fakt und was Fiktion ist, was News und was Fake News sind.

Ist Kion Hass und Desinformation aus dem Netz in besonderer Weise ausgesetzt?

Nein, zum Glück nicht. Die meisten Menschen äußern sich ja vernünftig - auch in den sozialen Medien. Aber in einer global vernetzten Welt kommt so etwas leider auch vor.

Ihr chinesischer Großaktionär Weichai sitzt in einem Land, das selbst Desinformation betreibt, keine Demokratie ist und das auch nicht sein will. Wie kommentiert Weichai solche Demokratie-Projekte?

Wir sind ein deutsches Unternehmen. Weichai ist zwar unser Ankerinvestor, der uns langfristig unterstützt, er greift aber nicht in unser operatives Tagesgeschäft ein. Sprich, sie haben nichts dagegen. Wir sind ja auch auf der ganzen Welt zu Hause. In China, Indien, Australien, Nord- und Südamerika sowie in Europa. Wir freuen uns, dass wir in allen wachsenden Märkten der Welt aktiv sind.

Kion setzt sehr stark auf Wachstum in China. Nun ist nicht völlig ausgeschlossen, dass die Volksrepublik eines Tages Taiwan überfallen und übernehmen wird - siehe Russland und die Ukraine. Wie ist Kion auf ein solches Szenario vorbereitet?

Die große Mehrzahl der Menschen setzt in allen Regionen der Welt auf Vernunft und Frieden. Als global präsentes Unternehmen tragen wir mit dazu bei, Brücken zu bauen. Wir verbinden Menschen und Kulturen. Kion ist in mehr als 100 Ländern aktiv und wir fühlen uns dort zu Hause. Die Welt ist unser Heimatmarkt, und unsere globale Präsenz eröffnet uns vielseitige Möglichkeiten.

Zur Person: Rob Smith Der seit Jahresbeginn amtierende Kion-Vorstandschef Richard Robinson »Rob« Smith, 1965 in Augsburg geboren, ist nach Studienstationen in Princeton/New Jersey und Austin/Texas (beide USA) 2001 an der WHU - Otto Beisheim School of Management in Koblenz mit einer Arbeit über »International Operations Management« zum Dr. rer. pol. promoviert worden. Von 1987 bis 1991 hatte Smith als Offizier der US-Armee gedient. Seine Firmenlaufbahn enthält diverse Führungspositionen, ab 2000 nacheinander bei Dell, Bombardier, Tyco, TRW und AGCO. Von 2020 bis 2021 war Smith Vorstandsvorsitzender beim finnischen Konzern Konecranes, einem Hersteller von Industriekränen und Containerhafen-Automatisierung. Sein Vertrag als Kion-Chef läuft bis Ende 2024. (C.M.)