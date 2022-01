Blickpunkt-Story: Wie die Oberzeller Schwester Ganz ihre Kirche der Zukunft sieht

Blick ins Kloster der Franziskanerinnen

Sie ruft nach Weiheämtern für Frauen, nach mehr Vielfalt und einem zeitgemäßen Verständnis von menschlichen Beziehungen – damit es wieder möglich ist, die »frohmachende Botschaft Jesu« glaubwürdig zu verbreiten.



In dieser Blickpunkt-Story erwartet Sie:

* Video-Report: Einblicke - Was Leben im Kloster wirklich bedeutet

* Porträt: Generaloberin Schwester Katharina Ganz - Streitbar und fest im Glauben

* Audio: Drei Fragen an die Streiterin im Synodalen Weg

* Hintergrund: Der Synodale Weg als Reformprozess

* Foto-Reportage: Mit Schwester Katharina in Oberzell

* Hintergrund: Ordensgemeinschaften als Vorbilder in der Kirche

* Hintergrund: Zur Zukunft der Klöster



Video:

Einblicke: Das Leben der Ordensschwestern

Einblicke: Das Leben der Ordensschwestern

Porträt und Gespräch:

Schwester Katharina Ganz - Streitbar und fest im Glauben.

Generaloberin Schwester Katharina Ganz in der Oberzeller Klosterkirche.

Streitbar ist sie. Und fest im Glauben. Weil Katholischsein Zukunft haben soll. Weil die »frohmachende Botschaft Jesu« zeitgemäßer denn je und ihre Verbreitung jeden intellektuellen Kampf wert ist. Weil die Kirche mit ihrer Caritas, ihrem sozialen Engagement in der Gesellschaft noch immer einen festen Platz hat. Und weil es sich lohnt, für Frauen, für Vielfalt, für ein christliches Denken und Handeln einzustehen.

Deshalb meldet sich die Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen, Schwester Katharina Ganz, in der aktuellen Reformdebatte in der katholischen Kirche klar und argumentationsstark zu Wort. Deshalb bringt sie sich beim Synodalen Weg ein, in dem diese Reformdebatte ihren institutionellen Ausdruck findet. Deshalb gehört sie, die gebürtige Unterfränkin, zu den vernehmbarsten Stimmen für eine Kirche, die Frauen endlich den Status zubilligt, den sie im Gemeindeleben längst haben: als tragende Säule der Katholiken hierzulande und überall in der Weltkirche.

Das Engagement für Frauen und Mädchen ist ein Wesenskern ihrer Ordensgemeinschaft, die offiziell »Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu OSF« heißen. Das Kürzel OSF stehe »für ordo sancti francisci. Es bedeutet, dass wir zur weltweiten franziskanischen Familie gehören«, erklärt die Kongregation. Die gebürtige Würzburgerin Antonia Werr gründete 1855 die Gemeinschaft – von Beginn an mit dem Ziel, sich um Frauen zu kümmern, die um einen Platz in der Gesellschaft rangen.

Das Kloster als Heimat

Die promovierte Theologin Schwester Katharina Ganz ist als Generaloberin die – weltlich gesprochen – Chefin des Ordens, eine gewählte Chefin auf Zeit. Sie führt die Geschäfte, ist eine geistliche Führungsfigur. Wer das Engagement der 1970 im Kreis Kitzingen geborenen Ordensfrau für ein Katholischsein im Hier und Jetzt verstehen will, findet in ihrer Biografie wichtige Hinweise – aber auch auf dem Gelände der Klosters Oberzell.

Die beeindruckenden Gebäude, der wilde Kräutergarten, die im Kreis angeordnete rote Stühle in einem Innenhof, die – teils barocke – Klosterkirche: In dieser einzigartigen Atmosphäre zwischen Modernität und Besinnlichkeit, Tradition und ständiger Veränderung wachsen Gedanken und Ideen, die einer Kirche in Zeiten von lahmender und lähmender Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen und dem auch daraus resultierenden Gläubigenschwund nur gut tun können.

Ein Innenhof im Kloster

Der Kräutergarten des Klosters



Mit Schwester Katharina Ganz werden diese Ideen von einer Frau vertreten, die tief verwurzelt ist im Katholischsein. Schon ihre Kindheit und Jugend waren geprägt vom katholischen Gemeindeleben, dem Engagement dafür und einer Großtante, die als Benediktinerin den Streit über Glaubens- und Lebensfragen als Bereicherung und geistige Herausforderung vermittelte und mit der jungen Erika – so lautet der Taufname der heutigen Generaloberin – einübte.

Der Weg in den Orden führte für Schwester Katharina über das Abitur in Münsterschwarzach, das Theologiestudium in Würzburg und einen einjährigen Aufenthalt in der zentralafrikanischen Republik, den die Generaloberin heute als wesentlichen biografischen Meilenstein nennt. Dort, in einem der ärmsten Länder der Welt, erkrankte sie dreimal an Malaria, beschäftigte sich tagtäglich mit existenziellen Fragen. Dort habe sie ihren Glauben neu entdeckt; dort habe sie gespürt, dass der Glaube sie tragen kann; dort sei die Entscheidung gefallen: »Ich möchte auf diesem Glauben mein Leben aufbauen, ich werfe alles in eine Waagschale.«

1995 trat Schwester Katharina Ganz ins Kloster Oberzell ein, legte 1999 die zeitliche und 2002 die ewige Profess (das Ordensgelübde) ab. 2007 wurde sie als Rätin in die Generalleitung und 2013 erstmals zur Generaloberin gewählt, sechs Jahre später im Amt bestätigt.

Diese gelebte Demokratie im Orden mit dem Verleihen von Ämtern auf Zeit und die breite Erfahrungen der Ordensfrauen in der Sozialarbeit haben Schwester Katharina genauso geprägt wie die tiefgründige Beschäftigung mit der Theologie und der Geschichte des Glaubens – und sie haben aus ihr eine Streiterin für ein Katholischsein gemacht, das zur Gesellschaft des 21. Jahrhunderts passt: Damit Kirche in dieser Gesellschaft glaubwürdig und wirksam sein kann.

Die Rolle der Frau

Fest macht sich diese Glaubwürdigkeit neben anderem am Umgang mit den Frauen in der Kirche – und dem überfälligen Aufbrechen von dem, was Frauen wie Schwester Katharina als »strukturelle Diskriminierung« brandmarken. Der Ausschluss von Weiheämtern und damit verbundenen Leitungsfunktionen werde weder den intellektuell-theologischen Leistungen von Frauen noch ihrem Engagement und ihrer Bedeutung für das Gemeindeleben gerecht, ist diese deutlich hörbare innerkirchliche Fraktion überzeugt. »Überall in der Gesellschaft haben Frauen und Männer selbstverständlich die gleichen Rechte«, sagt Schwester Katharina. Eine Kirche, die sich dem verschließe, »marginalisiert sich immer noch mehr«, warnt die Ordensfrau.

Sie selbst zeige in ihrem Alltag als Generaloberin, wie es geht: »Ich kann priesterlich wirken. Natürlich ist vieles, was ich tue, Seelsorge. Ich kann entscheiden, ich kann gestalten«, sagt die Ordenschefin, die für rund 300 Mitarbeitende Verantwortung trägt. Für sie steht außer Frage: »Natürlich dürften Frauen Bischöfinnen sein.« Was sie als Generaloberin mache, »also geistliche Leitung und Geschäftsführung«, unterscheide sich nicht so sehr von der Aufgabenstellung der männlichen, geweihten Führungskräfte in einer Diözese.

Mit dem Synodalen Weg, das weiß Schwester Katharina Ganz, sind erhebliche Erwartungen verbunden – gerade in der Frauenfrage: »Wir könnte ein Diakonat als Weiheamt für Frauen aussehen? Das ist das Mindeste, was weitergedacht und von uns beim Synodalen Weg beschlossen werden muss«, benennt sie die Messlatte. Außerdem könne es darum gehen, die Weihe von Frauen zu Priesterinnen und Bischöfinnen so weit vorzubereiten, »dass es auf die weltkirchliche Ebene gehoben wird«.

Ihr Einsatz für Frauen in Weiheämtern wird gespeist von der Überzeugung, dass Führungskultur und Seelsorge nur profitieren können, wenn Männer und Frauen gleichermaßen daran teilhaben. Die hierzulande bis 2023 angestrebte Frauenquote von einem Drittel in den nicht von einer Weihe abhängigen Führungsämtern einer Diözese weise dabei in die richtige Richtung, reiche aber nicht aus, ist Schwester Katharina Ganz sicher. Denn der Zugang zu den Weiheämtern gilt als das entscheidende Signal, ob es die katholische Kirche ernst meint mit mehr Gleichstellung von Frauen.

Ein Wechsel zu den Protestantinnen, bei den Pfarrerinnen und Bischöfinnen selbstverständlich Führung und Verantwortung übernehmen, stand übrigens für Schwester Katharina niemals zur Debatte. Dafür ist das Katholischsein viel zu tief eingebrannt in ihrer Identität, das macht sie auf eine entsprechende Nachfrage deutlich: »Man wechselt die Konfession nicht wie ein Kleidungsstück«, sagt sie mit Nachdruck, der keinen Zweifel zulässt.

Es darf nicht schiefgehen

Als ermutigend wertet Schwester Katharina Ganz die Debattenkultur und die theologische Tiefe und Ernsthaftigkeit beim Synodalen Weg – und die ohnehin vorhandene gemeinsame Erkenntnis, dass man nach den Missbauchsverbrechen als Institution nicht einfach weitermachen könne wie zuvor. Die Wortmeldung eines Erzbischofs zähle in der Debatte genauso viel wie die eines Vertreters der katholischen Jugend, berichtet Schwester Katharina.

Schwester Katharina Ganz ist sicher, es müsse einen Reformprozess in der katholischen Kirche geben



Allen Beteiligten sei bewusst, wie viel auf dem Spiel steht. Ohne Ergebnis könne dieser Prozess nicht bleiben, denn allein die Diskussionen hinterlassen Spuren auf allen Ebenen der katholischen Kirche. Für etliche Gläubige sei die aktuelle Debatte ein Grund zu bleiben – ändere sich nichts oder zu wenig, werden sie die Kirche verlassen.

Es gebe aber wertvolle Signale, die in die richtige Richtung weisen: »Ich hätte mir lange nicht vorstellen können, dass einmal Regenbogenfahnen auf Kirchen und Klöstern wehen«, erinnert Schwester Katharina Ganz an die Aufmüpfigkeit von Kirchenvertretern beim Konflikt mit Rom um die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Starke gesellschaftliche Entwicklungen ließen sich nicht mit gestrigen Vorstellungen zur Sexual- und Beziehungsmoral aufhalten. Schwester Katharina ist überzeugt: Mehr Vielfalt und ein neues, nicht nur an überholten Verbotenen orientiertes Beziehungsbild werde dieser Kirche guttun.

Und wenn es doch schiefgeht? Wenn die Reformdebatte und der Synodale Weg nur schöne Papiere produzieren, die in den Mühlen einer mehr als 2000 Jahre alten Institution zermahlen werden? »Dann wird sich Kirche immer mehr ins Abseits schießen, dann wird sie irgendwann überhaupt nicht mehr ernst genommen«, sagt Schwester Katharina Ganz. Sie will und wird ihren Beitrag dazu leisten, dass es nicht so weit kommt. Und wer die streitbare Ordensfrau erlebt, hat keinen Zweifel, dass es ihr mit ihrem Einsatz für eine Kirche mit Zukunft verdammt ernst ist.

Martin Schwarzkopf

Audio:

Drei Fragen an Schwester Katharina Ganz

Drei Fragen an die Ordensfrau, die als Streiterin für Frauen gilt und im Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland, dem synodalen Weg, mitgestaltet: Main-Echo-Chefredakteur Martin Schwarzkopf im Gespräch mit Generaloberin Schwester Katharina Ganz:

Drei Fragen an Schwester Katharina Ganz

Hintergrund:

Synodaler Weg als Reformprozess

Am Anfang stand eine Erschütterung, die bis ins Mark der katholischen Kirche reicht: Nach der Veröffentlichung der MHG-Studie »Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz« stand fest: »Die Kirche in Deutschland braucht einen Weg der Umkehr und Erneuerung«, wie es auf der Internetseite des Synodalen Weges heißt.

Aus diesem Anlass haben die deutschen Bischöfe im März 2019 diesen sogenannten Synodalen Weg beschlossen, der der gemeinsamen Suche von Laien und Klerikern »nach Antworten auf die gegenwärtige Situation dient und nach Schritten zur Stärkung des christlichen Zeugnisses fragt«, wie es dort weiter heißt. Der Synodale Weg wird von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) getragen.

Der Synodale Weg hat am ersten Advent (1. Dezember) 2019 begonnen und war zunächst auf zwei Jahre angelegt. Wegen der erschwerten Diskussionsprozesse in der Corona-Pandemie ist er inzwischen bis ins Jahr 2023 verlängert worden, »um theologisch fundierte Papiere vorzulegen, die in der Weltkirche und in die Diözesen wirksam werden können«, wie Schwester Katharina Ganz es ausdrückt. Die Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen engagiert sich im Synodalen Weg, vor allem für eine Neubestimmung der Rolle der Frauen in der katholischen Kirche.

Das oberste Organ ist die Synodalversammlung. Sie setzt sich aus den Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz und aus dem vom ZdK gewählten Mitgliedern sowie Vertreterinnen und Vertretern weiterer Personen- und Berufsgruppen aus der Kirche zusammen. In der Synodalversammlung werden die thematischen Papiere diskutiert und beschlossen. Die thematische Arbeit des Synodalen Weges wird in insgesamt vier Synodalforen vorbereitet:

o »Macht und Gewaltenteilung in der Kirche – Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag«

o »Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft«

o »Priesterliche Existenz heute«

o »Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche«



Schwester Katharina Ganz sieht im Synodalen Weg die Chance, dass die »katholische Kirche in Deutschland zur Avantgarde in der Weltkirche« werden könne: Durch richtungsweisende Beschlüsse, die dazu beitragen, dass das Katholischsein im Hier und Jetzt ankommt und damit der Kirche eine prosperierende Zukunft ermöglicht wird.

Konservativen Strömungen in der Kirche passt dagegen der ganze Ansatz nicht. Sie warnen davor, dass sich eine für die Ewigkeit gemachte Institution nicht dem Zeitgeist unterwerfen dürfe – und sie fürchten, dass das Fundament des Katholischseins untergraben wird. (msc)

Foto-Reportage:

Das Kloster Oberzell in Zell bei Würzburg

Unser Foto-Reporter Stefan Gregor hat das Interview mit Schwester Katharina begleitet. Entstanden ist diese Foto-Reportage aus dem Kloster Oberzell.





Hintergrund:

Ordensgemeinschaften als Vorbilder in der Kirche

Mehr Demokratie wagen – für Schwester Katharina Ganz, Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen, ist das ein Hauptanliegen. Denn Machtkonzentration und Machtmissbrauch seien ursächlich für die existenziellen Verwerfungen in der Amtskirche, ist die promovierte Theologin überzeugt.

Dabei kann die Kirche laut Schwester Katharina von der jahrhundertelangen demokratischen Tradition der Ordensgemeinschaft lernen. Sie selbst ist nur auf Zeit als Chefin ihres Ordens gewählt – für sechs Jahre. Für so manchen Kirchenfürsten wäre zeitliche Begrenzung ein Graus, wie etwa der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf bei einer Veranstaltung zum Synodalen Weg in Aschaffenburg offenbarte. Er stellte dabei die rhetorische Frage, ob er etwa in regelmäßigem Abstand ernsthaft »Wahlkampf« um das Bischofsamt führen solle?

Mit dieser Argumentation gegen demokratische Machtbeschränkung kann Schwester Katharina wenig anfangen: »Ich führe doch keinen Wahlkampf um mein Amt«, sagt sie mit einem Kopfschütteln. Nach sechs Jahren lege man Rechenschaft ab und überlege gemeinsam, was für die kommenden sechs Jahre das Beste sei. »Dabei kann ich mir auch die Frage beantworten: Habe ich den Elan, die Kraft, die Visionen, um die Gemeinschaft in die Zukunft zu führen?« Es sei eine riesige Chance, die Amtszeit zu begrenzen, für den Einzelnen, aber auch für die Gemeinschaft, ist die Generaloberin sicher. Bei ihr hat es übrigens ohne Wahlkampf funktioniert: Sie ist nach ihrer ersten Amtszeit in ihrem Amt bestätigt worden.

Nicht nur bei der innerkirchlichen Demokratie, auch bei Fragen zur Rolle der Frauen, zur noch strikteren Gerechtigkeitsorientierung oder auch in Sachen Interkulturalität können Ordensgemeinschaften beispielgebend sein, ist Schwester Katharina überzeugt. (msc)



Hintergrund:

Zukunft der Klöster

Kloster Oberzell

Um die Zukunft der grundlegenden Wertvorstellungen von Klöstern bangt Schwester Katharina Ganz von den Oberzeller Franziskanerinnen selbst in Zeiten des Klostersterbens nicht. Geteilter Besitz, gemeinschaftliche Verantwortung, gemeinschaftliches Anpacken – das seien Beispiele für diese zeitlos gültigen Lebensvorstellungen: »Wenn wir nicht mehr sind, gibt es moderne Formen, die in unserer Zeit solche Werte leben.«

Die Oberzeller Franziskanerinnen hätten in einer Zukunftswerkstatt Ideen entwickelt und seien selbst auf der Suche nach Partnerschaften, um das Kloster (und das beeindruckende Gelände) fit zu machen für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Derzeit leben hierzulande noch rund 100 Oberzeller Schwestern – Eintritte haben aber Seltenheitswert. Möglich sei etwa die Zusammenarbeit mit Genossenschaften, die grundlegende Lebensvorstellungen der Ordensgemeinschaft teilten. Schwester Katharina: »Wir wollen unsere Räume teilen, damit die Menschen etwas davon haben.« (msc)

Digitale Umsetzung:

Manuela Klebing