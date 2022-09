Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mann stirbt nach Messerstecherei in Frankfurt

Frau wird schwer verletzt

Frankfurt 16.09.2022 - 09:09 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bei einer Messerstecherei im Frankfurter Gallusviertel ist in der Nacht zum Freitag ein Mensch getötet worden.

Bei einem Streit im Frankfurter Stadtteil Gallus soll ein 42-Jähriger einen Mann auf offener Straße mit einem Messer getötet haben. Der attackierte 44 Jahre alte Mann sei trotz Reanimation noch im Rettungswagen vor Ort gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Zudem sei eine Frau bei der Tat am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Der Tatverdächtige konnte laut Polizei widerstandslos und «relativ zeitnah» am Tatort festgenommen werden.

Angreifer saß auf Roller

Der 44-Jährige habe nach derzeitigem Kenntnisstand auf einem Roller gesessen und mit der 41 Jahre alten Frau gesprochen, als der mutmaßliche Täter aufgetaucht sei. Nach einem Streitgespräch soll ihn dieser zu Boden gezogen und auf ihn eingestochen haben. Offenbar habe die Frau dazwischengehen wollen und sei dadurch am Oberarm verletzt worden. Sie kam in ein Krankenhaus.

Zeugen hätten die Auseinandersetzung am Abend bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert, so der Sprecher weiter. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen. Die Motivation für den Angriff sowie die Beziehung zwischen den Beteiligten waren zunächst unklar.

dpa