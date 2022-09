Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tigermücke im Main-Kinzig-Kreis nachgewiesen

Natur: Fund aus Klein-Auheim

Hanau 28.09.2022 - 10:26 Uhr < 1 Min.

Um abschätzen zu können, wie weit sich die Tigermücke in Klein-Auheim ausgebreitet hat, wird in den kommenden Wochen eine Falle aufgestellt. Die Insekten stammen aus Südostasien und können Erreger wie Dengue-, Zika- oder West-Nil-Virus übertragen. Derzeit sei das Übertragungsrisiko in Deutschland noch sehr gering.

Es sei aber wichtig, die Ausbreitung zu verhindern. In der Mitteilung der Behörde der heißt es, dass den Larven die Überlebensgrundlage genommen werden sollte. Die Tigermücke legt ihre Eier an den Rändern von Wasserbehältern oberhalb des Wassers ab. Steigt der Wasserpegel, gelangen die Eier ins Wasser und die Larven können schlüpfen. Das Amt rät deshalb dazu, Wasseransammlungen wie Regentonnen, Eimer, Blumentöpfe und Planschbecken zu entfernen oder abzudecken.

Wer eine Stechmücke entdeckt hat, bei der der Verdacht besteht, dass es eine Tigermücke sein kann, kann Fotos oder eingefangene Exemplare (nicht zerquetscht) einschicken. Fotohinweise seien zielführend, wenn der typische weiße Streifen auf dem Rücken der Mücke zu sehen sei, heißt es. Auskünfte gibt es per E-Mail: klimaanpassung-muecken@hlpug.hessen.de.

