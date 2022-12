Blick in den Odenwald: Tierquälerei in Höchst ruft Veterinäramt auf den Plan

Zeugen gesucht

Den Hauptpreis beim Gründungswettbewerb erhielt (Zweiter von links) Claudio Cinquemani für seine Geschäftsidee mit Namen Cure Rare. Es gratulieren (von links) Günther Hanst (Sparkasse Odenwaldkreis), Marius Schwabe (Oreg-Geschäftsführer) und Matthias Zürker (Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bergstraße).

Pionierleistung: Seltene Krankheiten passen nicht in das Geschäftsmodell der Pharmaindustrie. Diese Erfahrung hat auch Claudio Cinquemani aus Michelstadt machen müssen, als sein Sohn vor sechs Jahren an einer seltenen und damals als unheilbar geltenden Stoffwechselkrankheit erkrankte. Inzwischen ist das Kind geheilt, berichtete der Physiker unlängst auf der Preisverleihung des diesjährigen Gründerwettbewerbs, die in Erbach stattgefunden hat. Seine Initiative hat nicht nur seinem Sohn genutzt, sondern auch die Jury davon überzeugt, ihm den ersten Preis zuzusprechen. 2017 hat er eine Patientenorganisation gegründet, aus der das Unternehmen »Cure Rare - Accelerating paths to therapies« hervorgegangen ist. Zu dritt hat der junge Familienvater sich auf den Weg begeben, um seine Erfahrungen weiterzugeben, die er in Zusammenhang mit der Entwicklung eines geeigneten Medikaments für seinen Sohn gemacht hat.

Das noch junge Unternehmen steht für die Beratung und Unterstützung von Betroffenen und Patientenorganisationen von seltenen Krankheiten bei der Suche nach Therapieansätzen auf der Basis von KI-Technologien. Cure Rare übernimmt dabei die Beratung der Patientengruppe, die KI-gestützte Vernetzung mit Klinik und Forschungseinrichtung, Organisation der Anschubfinanzierung und die Antragstellung sowie das Management der Projekte. Tätig werden will der Unternehmer aus Betroffenheit über die globale Erreichbarkeit. Damit will er das Potenzial von rund 8000 seltenen Erkrankungen wecken, an denen geschätzt weltweit 30 Millionen Menschen leiden. Mehr zu der Geschäftsidee steht im Internet unter https://www.curerare.de.

Schulterschluss: Das Hessischen Kultusministerium plant eine landesweite Reform des Berufsschulangebots, um den sinkenden Schülerzahlen in der dualen Ausbildung gerecht zu werden. »Bisher wurden Ausbildungsberufe in der Beschulung stets nur aufgelöst und nach Darmstadt gegeben. Dies muss im Sinne der Stärkung unserer Region anders gelöst werden«, hat der Vorsitzende des Wirtschaftsbeirat der Odenwald-Regionalgesellschaft mbH (Oreg), Rudolf Burjanko (Erbach) darauf reagiert und vorsorglich ein Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Bildung geschmiedet, das auf mehreren Ebenen eine Wiederholung verhindern soll.

Bei der Unterzeichnung des Papiers »Memorandum zur Sicherung des Fachkräftebedarfs und Weiterentwicklung der regionalen Strukturen durch Erhalt und Ausbau des Berufsschulstandorts am Beruflichen Schulzentrums Odenwaldkreis« in Erbach betonte der Leiter des Beruflichen Schulzentrums Odenwaldkreis (Michelstadt), Wilfried Schulz: »Die Region muss sich positionieren.« Zu den Unterzeichnern zählen neben Burjanko Landrat Frank Matiaske und die Odenwälder Landtagsabgeordneten Frank Diefenbach (Grüne), Sandra Funken (CDU), Rüdiger Holschuh (SPD) und Moritz Promny (FDP). Zum Ausdruck gebracht werden soll, dass auch in Zukunft eine wohnortnahe Beschulung des Nachwuchses einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung von morgen darstelle. Hessen ist dabei, den als »Die zukunftsfähige Berufsschule« deklarierten und begonnenen Umstrukturierungsprozess 2026 abzuschließen. Für den Odenwaldkreis favorisiert Schulz eine Konzentration auf einzelne Kernberufe in der Metall- und Elektrobranche.

Aufruf: Ein aktueller Fall von Tierquälerei in Höchst hat das Veterinäramt des Odenwaldkreises zum Einschreiten veranlasst und in der Folge auf den Plan gerufen, die Bevölkerung zu sensibilisieren. Im genannten Fall wurden alle gehaltenen Pferde unter Polizeieinsatz weggenommen und in mehreren Ställen untergebracht. Gegenüber der Halterin wurde ein Tierhalteverbot ausgesprochen. Ein der Beschlagnahmung vorausgegangener Kontrollbesuch sei mangels Beweise erfolglos gewesen, hat die Pressestelle im Landratsamt mitgeteilt. Die Erfahrung zeige, so Abteilungsleiterin Jil Ebenig: »Wir brauchen unbedingt Zeuginnen und Zeugen, die bereit sind, uns Vorgänge zu schildern oder Material vorlegen können. Wer will, dass Tierleid beendet wird, bis hin zur Wegnahme von Tieren, muss sich melden.«

Dies könne grundsätzlich auch anonym geschehen, ergänzt Hauptabteilungsleiter Bernhard Hering. Oft heiße es, die Behörde habe »alles schon lange gewusst«, aber tatsächlich gebe es keine verwertbaren Zeugenaussagen, wie im genannten Fall. Auf Hinweise würden auch minder schwere Fälle verfolgt, so Hering, was die Überprüfung von Haltungsbedingungen einschließe. Eine Tierwegnahme komme erst dann in Frage, wenn ein Halter den Anordnungen der Behörde nicht nachkomme. Dies entfalle, wenn die Tiere freiwillig abgegeben werden, weil der Tierhalter eine bestehende Überforderung einsehe. Vernachlässigung von Tieren oder Tierquälerei können per E-Mail gemeldet werden unter dem Kontakt: tierschutz@odenwaldreis.de.

Manfred Giebenhain