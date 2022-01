Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Tierquälerei: Gerichtstermin verschoben

Justiz: Richterin am Amtsgericht Dieburg wegen Hörsturz nicht verhandlungsfähig

Babenhausen 24.01.2022 - 14:34 Uhr

Die Beteiligten einigten sich auf einen Fortsetzungstermin am Dienstag, 15. Februar, 9 Uhr, wiederum im Saal 116 des Amtsgerichts in Dieburg, Bei der Erlesmühle 1.

Es geht um vier Pferde, die eine im Landkreis Göppingen ansässige Tierschutz-Organisation 2017 auf einer zum Hof gehörigen Koppel mit Offenstall als Pensionsgäste eingestellt hat. Anfangs schien alles problemlos zu funktionieren, doch Anfang 2019 hatte sich der Zustand der Tiere dramatisch verschlechtert. Sie waren bis auf die Knochen abgemagert. Die Frage, wer dafür faktisch verantwortlich ist, dürfte nicht ganz einfach zu klären sein, da sich Mitglieder der Betreiberfamilie gegenseitig Verantwortung und Schuld zuschieben.

Unstrittig ist lediglich, dass die 62-jährige Mutter dreier Söhne als Geschäftsführerin des Pferdehofs fungiert und stets die Rechnungen für die Beherbergung der vier Pensionsgäste geschrieben sowie unterschrieben hat - Monat für Monat über jeweils 850 Euro. Als Bankverbindung sei allerdings stets das Konto eines ihrer Söhne angegeben gewesen, hat dieser am ersten Verhandlungstag erklärt. Dies sei Usus gewesen, weil auf allen Konten des Hofs Pfändungen lasten. Er habe das eingegangene Geld dann jeweils in bar an seine Mutter weitergereicht.

Der ebenfalls 62-jährige Ehemann will mit dem Pensionsbetrieb nichts zu tun gehabt haben. Er halte sich lediglich als Hobby einige Hengste, hat er erklärt. Ein Blick auf die Homepage des Hofs zeigt, dass er diese als Deckhengste anbietet. Sie werden auch für eine eigene Pferdezucht eingesetzt, denn Nachkommen stehen auf der Homepage zum Verkauf.

Der Mann lässt sich nun durch einen eigenen Verteidiger vertreten - Philipp Schlosser aus Groß-Umstadt. Seine Ehefrau ist weiterhin Mandantin von Rechtsanwältin Sabine Griem aus Darmstadt, die schon einiges Fachwissen aus der Pferdehaltung in das Verfahren einbringen konnte.

Richterin Keller nutzte das kurze Treffen am Montag als Gelegenheit, einen Blick in das Vorstrafenregister zu werfen. Während dem Pensionär dort nichts geschrieben steht, gibt es für seine Ehefrau zwei Einträge: einen wegen fahrlässiger Körperverletzung, einen weiteren wegen Betrug.

