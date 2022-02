Tierquäler aus Babenhausen bekennen sich zur Tat - und kommen um ein Tierhalteverbot herum

Amtsgericht Dieburg: Spätes Geständnis der Betreiber eines Pferdehofs bei Hergershausen

Babenhausen 15.02.2022 - 18:40 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Abgemagert: Diabolo bei seiner Rettung 2019. Er ist eines der beiden Pflegetiere, die auf einem Hof bei Hergershausen vernachlässigt wurden. Die Verantwortlichen haben sich nun am Amtsgericht Dieburg schuldig bekannt. Archivfoto: Martina Graf-Heinzmann

Die Richterin wertet dieses späte Eingeständnis zwar als »Prozesstaktik«, aber dennoch in gewissem Maße strafmindernd, da es das Verfahren verkürzt und vereinfacht. Von einem befristeten Tierhalteverbot, wie von Staatsanwalt Alessandro Di Maria gefordert, sieht Keller ab. Sie verhängt Geldstrafen von 110 Tagessätzen zu 25 Euro unter Einbezug eines früheren Strafbefehls für die Geschäftsführerin des Hofs, 90 Tagessätzen zu 35 Euro für ihren mitarbeitenden Ehemann. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ihren Erklärungen zufolge haben die beiden ziemlich unisono Verantwortung dafür übernommen, dass sich der Zustand von vier 2017 aufgenommenen Pensionspferden im Winter 2018/19 rapide verschlechtert hat. »Wir sind seit mehr als 30 Jahren auf dem Hof, das Tierwohl ist uns wichtig«, lässt der 62 Jahre alte Landwirt erklären, der sich zu Beginn des Verfahrens als »Pensionär« bezeichnet hat und der bis auf einige Zuchthengste mit der Pferdewirtschaft gar nichts zu tun habe. Er sei gegen die Aufnahme der vier Pflegetiere der Tierherberge Donzdorf gewesen, lässt er jetzt noch einmal mitteilen. Aber er bekenne sich auch zu seinem Fehlverhalten, und bedaure, dass zwei dieser Pferde deswegen unnötig Schmerzen leiden mussten. »Das kommt nicht wieder vor.«

Innerfamiliäre Handgreiflichkeiten

»Auch ich bekenne mich zu meinem Fehlverhalten«, lässt seine Ehefrau und Geschäftsführerin erklären. »Wir hätten uns kümmern müssen, hätten die Tierherberge über die Probleme informieren müssen.« Auch das Verhältnis zu einem der drei Söhne wird thematisiert. Er hat am ersten Verhandlungstag seine Eltern, insbesondere seinen Vater, stark belastet. Von »Zerrüttung« spricht die Mutter. Später bringt Richterin Keller in einer Randbemerkung zur Sprache, dass der »Belastungseifer«, wie Rechtsanwältin Sabine Griem das Aussage-Verhalten des Sohnes klassifiziert hat, am Abend des ersten Verhandlungstags sogar zu innerfamiliären Handgreiflichkeiten geführt hat.

Was das eigene Fehlverhalten angeht, versichert die Mutter, dass es keine Wiederholung geben werde und die Vernachlässigung von Tieren nun durch organisatorische Verbesserungen wie eine tägliche Kontrolle der Außenbereiche ausgeschlossen werde.

Gewisses familiäres Chaos

Richterin Keller hat zwei Fragen. »Wie konnte es zu der Vernachlässigung kommen? Gab es wirtschaftliche Probleme?« Und »Wer hat das Geld der Tierschutz-Organisation bekommen?« 850 Euro sind Monat für Monat aus dem Schwabenland nach Hergershausen geflossen, auf das Konto des Sohnes. »Von dem habe ich mal 300 Euro bekommen, auch mal gar nichts«, erklärt die Mutter. Erneut wird gestreift, dass die Vernachlässigung der Pensionsgäste auch auf ein gewisses familiäres Chaos zurückzuführen war, auf das gespannte Verhältnis zwischen Vater und Sohn, aber auch auf die Tatsache, dass die Mutter in dieser Zeit zu dem Vollzeit-Pferdejob auch noch ihre Mutter pflegen musste.

Fan-Club im Gerichtssaal

Die Pferdehof-Betreiber haben diesmal »Rückendeckung« durch einen Fan-Club - vier junge Frauen, deren Pferde auf dem Hof stehen und die am Service nichts auszusetzen haben. Auszusetzen hat zumindest eine von ihnen in der Verhandlungspause vor der Urteilsverkündung etwas an der bisherigen Berichterstattung, in der sie eine Vorverurteilung sieht. Auch der Richterin ist die »extreme mediale Aufmerksamkeit« später eine Anmerkung wert, und Rechtsanwältin Griem sieht in der Berichterstattung »die schlimmste Strafe«. Im Saal sind aber auch zwei Menschen, die behaupten, aus einem Zivilverfahren einen Vollstreckungstitel über 10.000 Euro gegen die Betreiber zu haben, der allerdings mangels Masse nicht vollstreckbar sei.

Mit den Geldstrafen bleibt Keller etwas unterhalb der Forderungen des Staatsanwalts. Sie erörtert auch die von ihm aufgeworfene Frage des Tierhalteverbots. Dieses habe stets eine prognostische Dimension, und ein einziger Vorfall in 30 Jahren lasse es unverhältnismäßig erscheinen. Außerdem sei ein solches Verbot im speziellen Fall gleichzusetzen mit einem Berufsverbot, denn es entziehe dem Hof seine Existenzgrundlage.

Klaus Holdefehr