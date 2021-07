Tiefdruckgebiet bringt erneute Gewitter nach Hessen

Hagel und Sturmböen nicht ausgeschlossen

Offenbach 27.07.2021 - 09:29 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auch Hagel und vereinzelte Sturmböen sind demnach nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag bei 23 bis 26 Grad, im höheren Bergland bei etwa 20 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch schauert und gewittert es weiter. Laut DWD kann es innerhalb weniger Stunden 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter regnen. Die Temperaturen liegen bei 17 bis 13 Grad, im Bergland bei etwa 11 Grad. Auch am Mittwoch kann es weitere Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter geben. Die Höchstwerte steigen auf 23 bis 26 Grad, auf der Wasserkuppe auf etwa 20 Grad. Bei Gewittern sind am Mittwoch laut DWD Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern möglich.

