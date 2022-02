Thorsten Bauroth will Bürgermeister in Großkrotzenburg bleiben

Hintergrund: Zur Person

Thorsten Bauroth (55) ist in Großkrotzenburg aufgewachsen und hat den Ort "nie lang verlassen", wie er sagt. Seit 1995 ist er verheiratet, ist Vater von zwei erwachsenen Kindern. Kindergarten und Grundschule besuchte er im Ort, sein Abitur erlangte er an der Hohen Landesschule in Hanau. Anschließend studierte er Jura in Frankfurt. Bis 2002 arbeitete er als Rechtsanwalt in Großkrotzenburg, im Anschluss zehn Jahre in Großauheim und bis 2016 in Karlstein. 2016 setzte er sich in der Stichwahl zum Bürgermeister mit 63,7 Prozent der Stimmen gegen seinen Mitbewerber Daniel Protzmann durch. Er trat damals als parteiunabhängiger Kandidat an. Hintergrund: Die CDU, bei der Bauroth eigentlich Mitglied war, hatte sich für einen anderen Bewerber entschieden. "Dann habe ich gedacht, ich mache mein eigenes Ding", sagt Bauroth heute.

Von 2001 bis 2011 saß Bauroth für die CDU in der Großkrotzenburger Gemeindevertretung. 2011 schied er aus, da er seine Zeit vor allem der Familie widmen wollte, wie er sagt. Jahrelang war er als Handballer in Großkrotzenburg aktiv. Aktuell zählen zu seinen Hobbys Fitness und Joggen. Zudem kocht er gern. "Am Wochenende gehört die Küche mir", sagt er.