The Voice of Germany: Junge Musikerin aus Babenhausen weiter

Für Renee Bludau (20) drehen sich alle um

Babenhausen 26.08.2022 - 13:04 Uhr < 1 Min.

Renee Bludau (20) aus Babenhausen nimmt an der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany" teil und singt sich mit dem Song "Better" von Lena und Niko Santos in die nächste Runde. 2015 hat sie schon bei "The Voice Kids" teilgenommen, schied aber in den Battles aus

In den sogenannten Blind Audition überzeugte die 20-Jährige nicht nur das Publikum, sondern auch gleich alle vier Jurymitglieder. Sie präsentierte den Pop-Song »Better« von Lena und Nico Santos. Keine 20 Sekunden dauerte es, bis Coach Rea Garvey als erstes den Buzzer drückte. Auch die übrigen Juroren waren begeistert von Bludaus Auftritt, und drehten sich mit ihren Sesseln um. Von den stehenden Ovationen und der Begeisterung der Jury gerührt, verdrückte die junge Sängerin am Ende ihres Auftritts ein paar Freudentränen. Die Qual der Wahl, welchen Promi sie als Coach wählen soll, beschäftigte die Studentin nur eine kurze Zeit. Für Bludau war schnell klar: Sie will in das Team von Sänger Mark Forster. Er bereitet sie nun auf die nächste Runde der Castingshow vor.

Bei »The Voice Kids« schaffte es die junge Babenhäusenerin vor sieben Jahren nicht über die »Battles« hinaus, doch jetzt könnten ihre Chancen besser stehen. Schließlich hat sie mittlerweile einiges mehr an Erfahrung in der Musik-Branche. In der Zeit nach ihrer Teilnahme bei der Kinder-Castingshow sang sie für einige Produzenten vor und konnte einen Vertrag bei Sony ergattern. Drei Singles hat Bludau, die nach eigenen Angaben in ihrer Freizeit Handball spielt, bereits veröffentlich. Ihr Stück »Allein sein« wurde schon mehr als 65.000 Mal auf Youtube geklickt. roli

Lisa Robbers