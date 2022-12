Nun gibt es auch in Frei­ge­richt-Hor­bach und in Has­sel­roth-Nie­der­mitt­lau die 24-Stun­den-Selbst­be­di­e­nungs­su­per­märk­te mit Na­men Teo. Laut ei­ner Mit­tei­lung der Ge­mein­de Frei­ge­richt be­fin­det sich der Ein­kaufs­con­tai­ner ne­ben der Feu­er­wehr Hor­bach. In Has­sel­roth-Nie­der­mitt­lau ist der Stand­ort ne­ben der Fried­rich-Ho­fa­cker-Hal­le.