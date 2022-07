teo in Horbach soll noch dieses Jahr öffnen

Gemeindevertretung: Handelskette Tegut will am Festplatz einen voll automatisierten Mini-Supermarkt bauen

Freigericht 15.07.2022 - 16:56 Uhr 1 Min.

Schon seit Monaten verhandelt Eitz nach eigenen Worten mit der Handelskette Tegut über eine Kleinfiliale, welche die Versorgungslücke im sonst ladenlosen Horbach zügig und wirksam schließen kann. Das als Smartstore bekannte, bei Tegut als teo titulierte Konzept gefällt dem Rathauschef ebenso wie offenbar sämtlichen Fraktionen: Mehr als 950 Artikel für die Grundversorgung auf 50 Quadratmetern effizient verstaut, 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche zugänglich. Das Ganze im praktischen, vielleicht sogar begrünten Container und ohne Personal, bezahlt und quittiert wird mit Kärtchen oder App.

Offiziell bekannt sind die Kontakte zwischen Rat- und Handelshaus spätestens seit Ende Juni, als die Fraktionen per SPD-Anfrage von den laut Eitz inzwischen weit gediehenen Plänen erfuhren. Vom 8. Juni datiert ein gemeinsamer Prüf-Antrag von CDU und GfF, der in die gleiche Richtung zielt. Demnach soll die Verwaltungsspitze die Chancen für einen Smartstore in Horbach ausloten, ausdrücklich mit dem Tegut-teo als Vorbild. Diese Eingabe nun als erledigt zu den Akten zu legen, sahen die Autoren am Donnerstag nicht ein.

Nach erhitzter Debatte und einer Sitzungsunterbrechung soll sie jetzt die Runde durch die Ausschüsse machen. Wie genau der Antrag in welchem Gremium behandelt wird, wurde nicht gänzlich klar. Konkret befassen sollen sich die Gremien nach der Sommerpause mit dem Entwurf für einen Bebauungsplan, der nach Worten des Bürgermeisters noch nötig ist.

Abseits solcher Formalien ist das Projekt laut Eitz so gut wie eingetütet. Bei Tegut lägen sogar schon die genauen Maße für den angepeilten Standort am Festplatz vor. Teo sei dort problemlos für liefernde Lastwagen erreichbar, genügend Parkplätze gebe es auch. Tegut habe der Gemeinde schriftlich zugesagt, den smarten Laden bis Ende November dieses Jahres zu eröffnen.

