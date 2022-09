Ursache des tödlichen Eisenbahnunfalls zwischen Altheim und Dieburg noch nicht bekannt

Zug entgleist bei Münster: Lokführer tot Unfall: Güterzug fährt auf anderen Güterzug auf - Ursache noch unklar MÜNSTER. Ein Lokführer ist bei einem schweren Zugunglück am frühen Donnerstagmorgen bei Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) gestorben. Ein Güterzug war gegen 4 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Altheim und Dieburg auf einen anderen Güterzug aufgefahren. Die Lok und weitere Teile des auffahrenden Güterzuges entgleisten, standen teilweise quer zu den Gleisen. Der Lokführer wurde dabei eingeklemmt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte an, konnten für den Lokführer jedoch nichts mehr tun. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Lokführer eines Güterzuges ist bei einem Unglück am Donnerstagmorgen gestorben. Bildunterschrift 2022-05-20 --> Wieso ein Güterzug am frühen Donnerstagmorgen auf einen anderen Zug aufgefahren ist, ist noch unklar. Foto: Ralf Hettler/Tobias Karach (Keutz-TV)