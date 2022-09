Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Synodeler Weg in der nächsten Etappe: Reformprozess zwischen Krise und Hoffnung

Neubewertung von Homosexualität, zu Frauen in sakramentalen Ämtern

Frankfurt 11.09.2022

Irme Stetter-Karp hatte den Reformprozess der katholischen Kirche auf der vierten von insgesamt fünf Synodalversammlungen bereits kurz vor der Zielgeraden gesehen. Doch die Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken (ZdK), das die katholischen Laien vertritt, musst ihre Einschätzung wohl noch einmal revidieren. Nach drei Tagen intensiver Beratungen von Bischöfen und Laien, Priestern und Ordensleuten, Jungen und Alten, queeren und Hetero-Christen dürfte klar sein: Der Reformprozess ist nicht nur ein Marathon, er kann auch unversehens zum Hürdenlauf mutieren.

Und während Reformkräfte leidenschaftlich für Veränderungen plädieren, wird auch der Gegenwind stärker: Vor dem Frankfurter Congresszentrum hatten sich nicht nur Frauen versammelt, die den Zugang von Frauen zum Priesteramt fordern. Es gab auch jene, die den reformfreudigen Theologen Verrat vorwerfen oder erklären: «Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen - nicht als divers.» Auch in den sozialen Medien sind die Kritiker von Reformen diesmal deutlich aktiver aufgetreten.

Doch wer verkörpert die Mehrheit, während Deutschlands Katholiken um einen Weg in die Zukunft ringen? Der Arbeitsraum für Journalisten im Frankfurter Congresszentrum heißt «Illusion». Es gab Momente auf der vierten Vollversammlung, da mag sich mancher gefragt haben: War es nur eine große Illusion zu glauben und zu hoffen, dass der Reformprozess der katholischen Kirche ernst gemeint sei? Da hatte das Nein von 21 Bischöfen ausgereicht, einen Text zur Liberalisierung der katholischen Sexualmoral zu kippen. Sie hatten, buchstäblich mit aller Macht der Kirchenhierarchie, eine Chance zur Veränderung gestoppt. Da half es auch nicht, dass 33 Bischöfe ihre Zustimmung gegeben hatten - die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit war nicht zustande gekommen.

Aber manchmal braucht es vielleicht Schockmomente. Dem Nein zum Text zur Sexualmoral folgten Debatten, in denen manche Bischöfe, die in den vergangenen zwei Jahren auf den Vollversammlung vor allem durch schweigende Anwesenheit aufgefallen waren, sich mit ihren Zweifeln und Widerständen zu Wort meldeten. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing, beorderte die Bischöfe vor mehreren Abstimmung noch einmal in getrennte Beratungen.

Damit sei er, der in seiner Funktion ein Erster unter Gleichen und kein Fraktionschef sei, vielleicht über seine Rolle hinausgegangen, räumte Bätzing am Samstag ein. «Es war eine hochernste Situation, es ging um Scheitern oder Nicht-Scheitern des Synodalen Wegs.» Da war dann das Commitment der Bischöfe gefragt, so Bätzing.

Und dann gab es sie eben doch, die wichtigen Ja-Entscheidungen - etwa zur kirchlichen Neubewertung von Homosexualität, zu Frauen in sakramentalen Ämtern. Sprich: Frauen nicht nur als Theologinnen, die den Gottesdienst gestalten, sondern die auch trauen oder taufen, die einer geistlichen Berufung folgen und zur Priesterin geweiht werden dürfen. Auffällig waren der teilweise hohe Anteil der Enthaltungen von Bischöfen bei den Abstimmungen, die so zwar den Texten nicht zustimmten, sie aber auch nicht zum Kippen brachten.

«Natürlich bleibt die große Krise, die drohte, uns auseinander zu reißen», so der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode am Ende der Synodalversammlung. «Aber es ist uns gelungen, zusammenzubleiben und Brücken zu bauen.»

Allerdings, und das ist das große Aber: Eine Revolution findet vorerst nicht statt. Die Ideen werden dem Papst zur Prüfung, der Weltsynode im kommenden Jahr als Thema vorgeschlagen. Vielleicht hat sich mancher Bischof mit der Entscheidung leichter getan, weil er weiß, dass sich die Dinge in Rom nur sehr langsam ändern und Traditionalisten im Vatikan den deutschen Reformprozess ausgesprochen kritisch sehen.

Der enorme und spürbare Veränderungsdruck, von dem Bischof Bätzing immer wieder spricht, wird jedoch nicht schwinden. «Wenn das Volk und die Bischöfe keinen gemeinsamen Weg mehr sehen, dann herrscht große Gefahr», warnte der Aachener Bischof Helmut Dieser angesichts der Krise der Kirche. «Wir müssen üben, zueinander zu kommen. Es geht nur miteinander.»

Für manche geht es vielleicht nicht schnell genug, warnte Stetter-Karp angesichts der hohen Erwartungen vieler Menschen an Veränderungen und des langsamen Fortschritts. Da könne die Zahl der Menschen, die der Kirche den Rücken kehren, dann noch weiter steigen. Besorgt zeigte sie sich aber auch über eine «Angstkultur», die manchen Geistlichen und manchen Bischof von der Zustimmung zu Reformen abhält, weil er sich dem Gehorsam gegenüber dem Papst verpflichtet fühlt: «Ich glaube nicht, dass Angst ein guter Ratgeber ist.»

