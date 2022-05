Studie: Corona-Pandemie bremst Integration aus

Erhöhte Belastungen

Wiesbaden 16.05.2022 - 15:24 Uhr < 1 Min.

Zugewanderte und ihre Kinder haben besonders unter den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie in Hessen gelitten. Das erklärte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Montag in Wiesbaden bei der Vorstellung des Integrationsmonitors 2022. «Während sich die soziale Integration und die Teilhabe in vielen Bereichen erfreulich entwickelt, sehen wir aber eine Stagnation bei bestimmten Indikatoren der Themenfelder Bildung und auch Arbeit.» Dies sei auch, aber nicht nur auf das Coronavirus zurückzuführen, erklärte der Minister.

Pandemie führt zu psychosozialen Belastungen

Die Pandemie hat laut einer repräsentativen Umfrage im Januar und Februar dieses Jahres bei allen Menschen zu psychosozialen Belastungen geführt. Allerdings hätten Befragte mit Migrationsgeschichte deutlich häufiger geäußert, gestresst zu sein (54 Prozent), als Menschen ohne familiäre Wurzeln im Ausland (36 Prozent). Die gefühlte Einsamkeit habe in der erstgenannten Bevölkerungsgruppe 40 Prozent betragen (Menschen ohne Einwanderungsgeschichte: 36 Prozent).

Rund ein Viertel der Befragten aus Zuwandererfamilien beklagte eine schlechter gewordene Einkommens- und Arbeitssituation wegen der Pandemie, wie Klose ausführte. Unter Personen ohne Migrationsgeschichte seien es deutlich weniger.

In Hessen lebten 2021 mehr als 2,2 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte, wie Klose erläuterte. Dies entspreche einem Anteil von 36 Prozent. Im Jahr 2017 waren es noch 33 Prozent gewesen.

dpa