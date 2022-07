So war der Krimiklassiker »Mord im Orientexpress« bei den Burgfestspielen Bad Vilbel

Strudel an Spannung und guter alter Zeit

BAD VILBEL 13.07.2022 - 16:57 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Hercule Poirot (Andreas Krämer, Mitte) ermittelt in einem Mordfall im fest steckenden Orientexpress. Monsieur Bouc (Peter Albers) und Gräfin Elena Andrenyi (Virginia V. Hartmann) assistieren ihm. Am Ende löst Hercule Poirot (vorne im Licht) den Mord im Orientexpress. Bevor der Zug den Bahnhof in Istanbul verlässt, treffen sich viele illustre Fahrgäste am Bahnsteig.

Denn die altehrwürdigen Mauern werden mit haushohen Kulissenwänden zugestellt, um die vom Spiel geforderte Situation eines in einem Schneesturm feststeckenden Zuges nachzubauen. Das ist schade, denn ansonsten gibt es bei der Inszenierung des Krimiklassikers von Adelheid Müther zur Eröffnung der diesjährigen Burgfestspiele nichts zu meckern.

Wer die berühmte Verfilmung des Stoffes von 1974 mit Ingrid Bergmann, Sean Connery und Anthony Perkins kennt, erkennt vieles davon auf der Bühne wieder. Ein legendärer Zug, eine Reise von Istanbul nach Calais durch widriges Wetter, schillernde, geheimnisvolle Reisende - und ein brutaler Mord. Als Meisterdetektiv Hercule Poirot glänzt Andreas Krämer, der seinem berühmten Vorbild sehr nahe kommt. Sogar den eigenwilligen Zungenschlag imitiert der Schauspieler so perfekt, dass man sofort Peter Ustinov vor dem geistigen Auge sieht. Nur dass Ustinov zwar Poirot in allen Filmen Agatha Christies verkörpert hat, nur ausgerechnet nicht im Orientexpress. Aber die Zuschauer goutieren das trotzdem. Denn die Stimmung, die Atmosphäre stimmen von Anfang an. Man wird förmlich hineingezogen in den Strudel aus Spannung und guter alter Zeit. Und fühlt sich schon bald selbst, als würde man sich in die plüschigen Sitze eines Zugabteils kuscheln.

Schrill, laut, vierschrötig

Das ist das ganz besondere Vilbeler Burgfestspiel-Gefühl, das aufkommt, sobald man im Burghof sitzt. Und in diesem Fall bei 30 Grad im Schatten den Schauspielern in warmen Roben, Mützen, Schals und sogar Pelzmänteln zusieht. Aber das Stück spielt nun einmal im Winter. Und da hilft nur Haltung bewahren - was sie alle mit Würde tun. Allen voran Maria Brendel als Mrs. Hubbard. Die gebürtige Leipzigerin war von 2008 bis 2019 Ensemblemitglied am Mainfrankentheater Würzburg und gibt in der aktuellen Saison ihr Bad Vilbeler Burgfestspiele-Debüt. Herrlich verkörpert Brendel die schrille, laute und vierschrötige Amerikanerin auf Weltreise. Aber sie fällt neben all den anderen wunderlichen Reisenden nicht wirklich auf. Die hysterische, sich ins Religiöse flüchtende Greta Ohlsson (Alice von Lindenau), die russische Prinzessin Dragomiroff (Rosemarie Wohlbauer) begleitet, passt in diesen seltsamen Zug ebenso wie Hector McQueen (Steffen Weixler), der schusselige Sekretär des geheimnisvollen Samuel Ratchett (Uwe Dreysel). Es ist ein Panoptikum an Figuren, das Regisseurin Müther noch einmal mehr um sich selbst gedreht hat.

Kühl und unbestechlich

Der Mord an Ratchett, der nachts passiert und morgens entdeckt wird, soll von Poirot aufgeklärt werden, denn der Zug steckt fest in einer Schneewehe. Und Poirot ist sich sicher, dass der Mörder - entgegen allen Spuren, die er findet - sich noch an Bord des Zuges befindet. Und so ermittelt er kühl und unbestechlich und unter Mithilfe der Gräfin Andrenyi (Virginia V. Hartmann). Ein Mann wurde nachts gesehen, wie er durch Abteile streifte. Und ein Knopf einer Schaffneruniform wird gefunden.

Nie ist die Handlung langweilig, nichts plätschert oder dümpelt. Alles läuft straff auf das Ende - und die Lösung des Mordfalls - zu. Als klar wird, dass den Mord alle Passagiere gemeinsam - da sie alle etwas mit der von Ratchett entführten und ermordeten Daisy zu tun hatten - begangen haben müssen, muss sich Poirot entscheiden: sie alle der Polizei an der nächsten Bahnstation übergeben oder behaupten, dass es ein Unbekannter gewesen ist, der nach dem Mord aus dem Zug geflohen ist. Wie sich Poirot am Ende entscheidet, ist bekannt. Und es macht auch in Bad Vilbel den Charme dieses ganzen Abends aus. Denn manchmal ist die Wahrheit nicht annähernd so erstrebenswert wie die Täuschung.

"Mord im Orientexpress": weitere Vorstellungen am 28., 29. Juli, 10., 11., 12., 15., 16., 24., 25., 29., 30. und 31. August, jeweils 20.15 Uhr; Karten-Telefon 06101/559455 oder Mail tickets@bad-vilbel.de

Der Trailer zum Stück: auf Youtube

BETTINA KNELLER

Hintergrund: Christies Romanfigur Hercule Poirot Hercule Poirot ist eine Romanfigur der britischen Schriftstellerin Agatha Christie (1890-1976), ein stark von sich und seinen Fähigkeiten überzeugter belgischer Privatdetektiv. Seine Biografie lässt ihn als pensionierten Polizeibeamten während des Ersten Weltkriegs als Flüchtling ins Exil nach Großbritannien gehen. Agatha Christie schrieb von 1920 an bis 1975 insgesamt 33 Romane mit Hercule Poirot. »Mord im Orient-Express« oder »Die Frau im Kimono« oder »Der rote Kimono« erschien 1934. ()