Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Streit zwischen zwei Gruppen in Frankfurt eskaliert

Zwei Männer verletzt

Frankfurt 11.10.2021 - 17:03 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

. Eine drei- und eine sechsköpfige Gruppe von Männern seien am Sonntagabend aneinandergeraten, teilte die Polizei am Montag mit. Der zunächst nur verbale Streit sei eskaliert, der 26-Jährige habe leichte und der 27-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Tatverdächtigen, zwei 22-jährige Männer, seien zunächst geflohen, hätten sich jedoch später bei der Polizei gemeldet. Sie gaben zu, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Die Polizei nahm beide fest, gegen sie wird wegen Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.