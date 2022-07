Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Streik bei Amazon: 700 Streikende in Bad Hersfeld erwartet

Anerkennung des Flächentarifvertrags für den Einzel- und Versandhandel

Bad Hersfeld 11.07.2022 - 09:15 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Gewerkschaft rechne am Standort Bad Hersfeld mit insgesamt 700 Streikenden, sagte Verdi-Mitarbeiterin Mechthild Middeke am Montagmorgen. Der Streik solle bis einschließlich Mittwoch gehen. Amazon erwarte durch den Streik keine Auswirkungen auf die Kunden, wie das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der Streikaufruf gilt auch für die Amazon-Standorte in Graben bei Augsburg, Leipzig, Rheinberg und Werne.

dpa