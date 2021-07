Straßenbahn zwischen Darmstadt und Groß-Zimmern?

Verkehr: Neue Bewertungskriterien für eine Förderung durch den Bund wecken Hoffnung - Brief aus Ministerium

Erinnert an die Bahnverbindung zwischen Darmstadt und Groß-Zimmern: Signal in Groß-Zimmern. Foto: Klaus Holdefehr

Eher vage wird dabei auf ein Schreiben von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer an die Regierungen der Bundesländer Bezug genommen, in dem angekündigt wird, künftig einen »nutzwertanalytischen Indikator« und die Möglichkeit einer Förderung auch bei einem niedrigeren KNU-Faktor als bisher mit einzubeziehen. In dem Indikator sollen »nicht monetarisierbare Nutzenkomponenten aus den Bereichen Nachhaltigkeit im Verkehr, Daseinsvorsorge oder Klimaschutz angemessen Berücksichtigung finden«.

So steht es in dem Schreiben des Ministers mit Datum 25. Mai 2021, das dieser Zeitung vorliegt. Hinweise darauf gab es in den vergangenen Tagen bereits von der CDU-Bundestagsabgeordneten Astrid Mannes, die sich in Berlin seit geraumer Zeit für eine »Ökologisierung« der Bewertungskriterien starkmacht. »Nachweislich«, wie ihr Parteikollege und Nahverkehrsexperte Uwe Schuchmann versichert. Er hat ebenfalls mitbekommen, dass Bewegung in die Sache kommt, sieht aber die Chancen für eine Straßenbahnverbindung zwischen Darmstadt und Groß-Zimmern damit nicht unbedingt wachsen. Er propagiert ohnehin eher eine Stadt-Land-Bahn im Verbundsystem, die auch auf der Normalspur der Odenwaldbahn verkehren und mit entsprechenden Angeboten wie einem Zweig nach Groß-Bieberau und zusätzlichem Frachtverkehr viel mehr auf die Schiene locken könne als die Straßenbahn.

Planungsgesellschaft gegründet

Bei der Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg ist offiziell noch nichts angekommen, wie Pressesprecherin Annika Schmid versichert. »So lange wir nichts von unserem Spitzenverband, dem Hessischen Landkreistag, haben, können wir uns dazu nicht äußern.« Der Kreis hat mit der Stadt Darmstadt eine Planungsgesellschaft für die Straßenbahnverbindung gegründet, die StraDaDi-GmbH. Damit ist auch die Stadt Darmstadt mit im Boot, von der jedoch kurzfristig keine offizielle Stellungnahme zu erhalten war. Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) hat in anderen Zusammenhängen verlauten lassen, dass ihm nichts vorliege. Auf eine Anfrage bei der hessischen Landesregierung gab es kurzfristig ebenfalls keine Antwort.

Anders aus dem Bundesverkehrsministerium, das das vierseitige ministerielle Schreiben zur Verfügung stellte. Darin wird in Grundzügen erläutert, wie das Bewertungsverfahren für die Förderung von schienengebundenen ÖPNV-Projekten im Rahmen eines Forschungsvorhabens modernisiert werden soll. Dabei geht es um eine Überarbeitung der sogenannten »monetären Nutzen-Kosten-Berechnung«, in die beispielsweise Kostenansätze für die (zu vermeidenden) Schadstoffe des Individualverkehrs durch eine CO2-Kostenbewertung einbezogen werden sollen. Neu hinzukommen soll zudem »ein umfassender nutzwertanalytischer Indikator«, in dem nicht monetarisierbare Nutzen erfasst werden.

Nach diesen Bewertungskriterien scheint eine Förderung des Baus einer Schienenverbindung zwischen Darmstadt und Groß-Zimmern durch den Bund nicht mehr gänzlich ausgeschlossen.

Grundsätze schon jetzt nutzbar

Die Überarbeitung der Bewertungsgrundsätze soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein und umgesetzt werden. Die Grundsätze »werden Basis für die neue Verfahrensanleitung und können bereits jetzt von den Ländern und Kommunen bei der Erarbeitung und Planung von Projekten zu Grunde gelegt werden«, wird in dem ministerialen Schreiben versichert.

