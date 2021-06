Sternmarsch und Mahnwache zum Gedenken an Walter Lübcke

Verschiedene Aktionen an den ermordeten Regierungspräsidenten

Zum zweiten Todestag von Walter Lübcke haben Institutionen und Privatleute in Kassel am Mittwoch mit verschiedenen Aktionen an den ermordeten Regierungspräsidenten erinnert. Eine offizielle Gedenkveranstaltung gab es wegen der Corona-Pandemie nicht.

Der CDU-Politiker war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses im Kreis Kassel mit einem Kopfschuss getötet worden. Der Täter Stefan Ernst wurde Ende Januar dieses Jahres vom Oberlandesgericht Frankfurt wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Gegen das Urteil ist noch eine Revision anhängig.

Bei einem Aktionstag unter dem Motto «Demokratie in Bewegung» der nordhessischen Initiative «Offen für Vielfalt» und der Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen (Kreis Kassel) zogen rund 50 Schüler vom Regierungspräsidium Kassel in einem Sternmarsch zur Martinskirche. Am Nachmittag sollten sie dort noch eine Mahnwache abhalten, während die Osanna-Glocke zur Erinnerung an Lübcke und für Freiheit, Frieden und Rechtsstaat geläutet wird.

dpa