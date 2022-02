Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Stadtverordnete sollen Laden-Übernahme kippen

Einzelhandel: Bund der Steuerzahler und Ex-Wirtschaftsdezernent kritisieren Brachmann-Engagement der Stadt Hanau - OB und Marketing GmbH weisen Vorwürfe zurück

Hanau 23.02.2022 - 15:41 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der BdSt Hessen fordert die Stadtverordneten in einer Mitteilung von Dienstag auf, die geplante Übernahme zu stoppen. »Dass Kommunen ihre durch die Pandemie gebeutelten Innenstädte beleben und den Einzelhandel stärken wollen, ist verständlich. Dass Hanau nun aber selbst zum Unternehmer wird und künftig Spielwaren verkaufen will, geht zu weit! Mit diesem Vorhaben würde die Stadt nicht nur ein finanzielles Wagnis auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eingehen, sondern auch noch privaten Anbietern Konkurrenz machen«, wird Joachim Papendick, Vorsitzender des BdSt Hessen, in der Mitteilung zitiert.

Weil der städtische Laden keine Gewinne erzielen müsse, habe er einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber ums Überleben kämpfenden Privatgeschäften. In der Folge könnte die angestrebte Stärkung der Innenstadt ad absurdum geführt werden. Wenn auf dem Markt kein Platz mehr für einen traditionsreichen Spielwarenladen sei, könne man dies bedauern, allein aus sentimentalen Motiven Steuergeld einzusetzen, sei allerdings der falsche Weg.

In die gleiche Kerbe schlägt der ehemalige Hanauer Wirtschaftsdezernent Piesold. »Die Stadt Hanau hat wohl kaum mehr Vertrauen in private Unternehmer«, stellt er fest. Dies sei umso bedauerlicher, da das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik und damit auch deren Kommunen auf dem Prinzip der Marktwirtschaft basiert. Aus diesem Grund schränke die Hessische Gemeindeordnung (HGO) auch das kommunale Engagement bei wirtschaftlichen Beteiligungen ein. Danach dürfen sich Kommunen nur wirtschaftlich betätigen, wenn es der öffentliche Zweck erfordert, die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden könnte. Piesold bezweifelt, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind.

Hanau habe vielfältige strukturelle Probleme, die durch die Corona-Krise noch verstärkt worden seien. Statt diese klar mit einer Konzeption zu bekämpfen, versuche man, diese mit öffentlichen Geldern zu überdecken.

OB Claus Kaminsky (SPD) und Joachim Stamm, Aufsichtsratsvorsitzender der Hanau Marketing GmbH, wiesen die Kritik am Mittwoch in einer Mitteilung zurück. »Herr Papendick geht leider von völlig falschen Voraussetzungen aus.« Von Anfang sei »klar kommuniziert«, dass die Übernahme keine dauerhafte Lösung sein könne. Sie erfolge nur übergangsweise durch die Hanau Marketing GmbH, bis ein privatwirtschaftlicher Unternehmer gefunden werde. Der Spielwarenladen werde danach in die Hände eines Privaten übergeben, der als Mieter der Gewerbefläche an die Stelle der HMG trete.

Mit der temporären Übernahme werde das ansonsten drohende Aus des Geschäfts verhindert und an einer äußerst sensiblen Lage ein Dominoeffekt unterbunden. Auch könne von einem Wagnis für die Steuerzahler keine Rede sein, »weil die Ausübung des Vorkaufsrechts zu marktüblichen Konditionen durch die städtische Gesellschaft Bauprojekt GmbH erfolgt und die Bestandsmieten des Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke Rosen-/Salzstraße die Finanzierungskosten deutlich übersteigen«, so die städtische Mitteilung.

Kaminsky und Stamm stimmen dem Bund der Steuerzahler ausdrücklich zu, dass Eingriffe des Staates in einer sozialen Marktwirtschaft nur die Ausnahme sein sollten.

Christian Dauber