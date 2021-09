Stadthalle Babenhausen: Abriss und Neubau oder Sanierung

Kommunale Gebäude: So oder so wird es teuer - Gaststätte vorübergehend geschlossen - Arbeitskreis gebildet

Babenhausen 03.09.2021 - 18:04 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Aktuell sorgte eine Gutachtereinschätzung für Aufregung. Wegen »akuter Gefährdung Unbeteiligter« blieb dem Magistrat keine Wahl, als die Gaststätte zu schließen. »Es gab keine hygienischen Gründe!«, stellte Bürgermeister Dominik Stadler im Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstag klar, vielmehr waren gravierende Mängel an der Elektroverteileranlage moniert worden. Weil sehr schnell gehandelt wurde, ein Fachunternehmen jetzt im Boot ist, konnte die Gastronomie rasch wieder öffnen. Aber im Kern bleibt die Halle ein Sorgenkind, der TÜV Hessen hat ein Auge auf das öffentliche Gebäude und auf mehrere gravierende Mängel angemahnt, darunter den Brandschutz. Aktuell dürften sich maximal 180 Menschen in der Halle aufhalten, so der Bürgermeister.

Die Zeit sitzt der Stadt im Nacken. Weil Stadler die beklagenswerte Situation öffentlicher Gebäude in den Fokus rückt, gründete sich ein Arbeitskreis »Städtische Hallen«, der das nächste Mal am 13. September zusammenkommt.

Christian Heinemann, Fachbereichsleiter Bauwesen, erklärte, warum Eile geboten ist: Die Stadt hat die Chance, finanzielle Unterstützung über das Bundesprogramm »Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur« zu erhalten. 372.000 Euro würden maximal für die Kesselanlage der Heizung und die Lüftungsanlage in der Stadthalle ausgeschüttet, die erneut werden müssen (Kosten etwa 1,26 Millionen Euro). Und Kämmereichefin Corinna Pirang hatte weitere 225.000 Euro Zuschuss aus der Hessenkasse in Aussicht gestellt. In einem Koordinierungsgespräch mit dem Bund war darauf hingewiesen worden, dass vor dem Antrag auf Fördermittel die Grundsatzentscheidung zu Neubau oder Modernisierung sinnvoll wäre. Sollte sich die Politik für den Abriss und eine neue Immobilie entscheiden, würde geprüft, was über das Bundesförderprogramm fließen kann. Bauamtsleiter Heinemann wies darauf hin, das Sorgenkind Stadthalle in seiner Gesamtheit zu betrachten: Denn ein Problem zahnt ins nächste. Die neue Lüftungsanlage etwa müsste auf das Hallendach - hier ist fraglich, ob die Statik ausreicht. Im Ausschuss gab es zunächst grünes Licht für den Förderantrag.

Trotz des unbequemen Themas: Stadler will es angehen. Bereits jetzt sind Gutachter an allen Hallen im Einsatz, um eine Mängelbestandsaufnahme zu machen. »Danach kommen alle Kitas, alle Feuerwehrgerätehäuser und alle weiteren städtischen Gebäude dran.«

urs