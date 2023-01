Stadt Hanau übernimmt Klinikum-Verluste

Gesundheit: Magistrat stimmt Sechs-Millionen-Euro-Zuschuss zu - Steigendes Defizit erwartet - Fünf-Millionen-Paket für ÖPNV und Bäder

Hanau 16.01.2023

»Aber wir warten nicht ab, bis Bund und Land dringend notwendige Entscheidungen getroffen haben. Denn wir brauchen in Hanau und der Region eine wohnortnahe, hoch qualifizierte medizinische Versorgung«, ordnet Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky ein und stellt fest: »Wir stellen unser Klinikum nicht in Frage, sondern sorgen für Sicherheit und übernehmen die aktuellen Verluste.«

Der Magistrat der Stadt Hanau stimmte einem Zuschuss für das Klinikum in Höhe bis maximal sechs Millionen Euro zu. Die Stadtverordnetenversammlung wird am 30. Januar final darüber entscheiden, ebenso über eine Unterstützung in Höhe von fünf Millionen Euro für die Bäder und den öffentlichen Nahverkehr, die unter anderem aufgrund der Energiekrise, der Inflation und den Nachwirkungen der Corona-Pandemie unter massivem Kostendruck stehen.

Schon seit Wochen fordern Kliniken und Verbände finanzielle Absicherungen und eine Finanzierungs-Reform für Krankenhäuser, mehr als 90 Prozent der Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft machen aktuell Verluste. »Zur Wahrheit gehört, dass auch unser Klinikum Hanau unter einem enormen finanziellen Druck steht«, so der OB. Für das Jahr 2022 rechnet das Klinikum Hanau mit einem Verlust in Höhe von rund sechs Millionen Euro, für das Jahr 2023 wird ein Verlust in Höhe von bis zu 14,3 Millionen Euro erwartet.

Aufgrund der Inflation explodieren die Preise, etwa für Dienstleistungen wie Reinigung oder Wäscherei, bei der die Kosten um mehr als 20 Prozent gestiegen sind. Die Inflation liegt bei mindestens acht Prozent, für 2023 steigt der sogenannte »Landesbasisfallwert«, also die Höhe der Kostenerstattung für stationäre Behandlungen, vergleichsweise nur um 4,32 Prozent. Weiterhin verschärft die durch die Konkurrenzsituation zwischen den Kliniken und führt zu höheren Kosten, drohende Gehaltsforderungen von Gewerkschaften sind zudem ein Alarmsignal. Wenn Personal fehlt, können weniger Behandlungen durchgeführt werden, was die Einnahmenseite belastet.

»Der Bund und das Land müssen ihren Rollen jetzt gerecht werden und Investitionen übernehmen. Da diese Finanzhilfen im Moment nicht zu erkennen sind, hilft die Stadt Hanau seinem Klinikum mit einer Finanzspritze. Diese Quersubvention kann nicht beliebig oft wiederholt werden. Sie darf und wird auch nicht zur Regel werden«, warnt Kaminsky.

Als Krankenhaus der Maximalversorgung und akademisches Lehrkrankenhaus der Goethe-Universität Frankfurt bietet das Klinikum Hanau mit seinen rund 2000 Mitarbeitenden seinen jährlich rund 90.000 Patientinnen und Patienten moderne Therapie- und Diagnoseverfahren, sie werden von kleinen Routineeingriffen bis zur hochkomplexen Hightech-Medizin hoch qualifiziert versorgt. Das Klinikum baut sein Behandlungsspektrum stetig aus - etwa mit dem roboterassistierten Chirurgiesystem »Da Vinci«, das für minimalinvasive Eingriffe an Bauchspeicheldrüse, Darm und Gallenblase seit vergangenem Jahr eingesetzt wird. Es ist zudem das einzige zertifizierte Klinik-Tumorzentrum im Main-Kinzig-Kreis und versorgt Schlaganfallpatienten optimal.

»Verbände schlagen Alarm, die wirtschaftliche Lage ist desaströs - und dann drohen auch noch Heuschrecken, sich unseres Gesundheitssystems vor Ort zu bemächtigen, um nur noch lohnende Operationen und margenträchtige Behandlungen anzubieten. Diesen sogenannten Finanzinvestoren rufen wir zu: ›Nicht mit uns‹«, so Oberbürgermeister Kaminsky. »Uns geht es nicht um Top-Renditen, sondern um die optimale Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger vor Ort.«

Originalmitteilung der Stadt Hanau (gekürzt)

Pressestelle der Stadt Hanau