Stadt Hanau saniert den Main-Radweg

Infrastruktur: Bund gibt Geld für Großprojekt

Hanau 15.03.2022 - 16:38 Uhr < 1 Min.

»750.000 Euro Eigenanteil sind kein Pappenstiel für die Stadt Hanau. Das zeigt, wie ernst wir den im neuen Mobilitätsleitbild herausragenden Ausbau des Radverkehrs nehmen«, wird Stadtrat Thomas Morlock in der Pressemitteilung zitiert. Die große Gesamtinvestition sei ohne die Hilfe aus dem Förderprogramm des Bundes zum Ausbau des Radnetzes Deutschland gar nicht möglich.

Zugleich stellten die Förderbedingungen aus Berlin eine »sportliche Zeitplanung« für den zuständigen Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) dar. Das Projekt müsse bis Ende 2023 abgeschlossen sein. HIS bereite derzeit die Planungsausschreibung vor.

Bisher ist der asphaltierte Main-Radweg im Mittel rund 2,40 Meter breit. Er weise zahlreiche Mängel auf, die die Nutzung erschwerten. Dazu zählen Netzrisse, Verluste an der Asphaltsubstanz, Ausmagerungen und Kornausbrüche in der Oberfläche sowie Wurzelhebungen. Die Mängel machten den Weg unkomfortabel und teilweise unsicher. Ziel von Ausbau und Sanierung sei eine »konfliktfreie und komfortable Nutzung«, heißt es im Förderantrag.

Auf dem Streckenabschnitt mit baulich mangelhaftem Zustand ist neben einer Verbreiterung auf 3,50 Meter eine grundhafte Erneuerung in Asphaltbauweise vorgesehen. Besonderer Bedarf bestehe im Bereich des Campingplatzes Nizza auf einer Länge von rund 500 Metern. Dieser Abschnitt sei bisher unbefestigt und sehr schmal.

Die öffentlich diskutierte Engstelle des Weges an der Roten Mauer in Steinheim sei in der vorgegebenen Bauzeit bis Ende 2023 zeitlich nicht zu schaffen, erklärt Morlock. Hier bedürfe es aufwendiger Abstimmungen mit dem Regierungspräsidium Darmstadt sowie der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, die bereits begonnen worden seien.

