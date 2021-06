Stadt Hanau lockert Maskenreglung

Hanau 15.06.2021 - 13:30 Uhr

Die Beschilderung wird in den kommenden Tagen entfernt. Auf allen Hanauer Märkten, insbesondere auf dem Wochenmarkt, bleibt die Maskenpflicht jedoch vorerst bestehen. Ebenfalls bestehen bleibt die Maskenpflicht an Bahnhöfen, dem zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) am Freiheitsplatz sowie an Bushaltestellen. Hier gelten die bisherigen Regelungen fort.

jo