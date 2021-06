Sportlich auch in Pandemiezeiten

Auszeichnung: Erfolgreiche Sportler in Freigericht per Post geehrt

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler innerhalb und außerhalb Freigerichts honoriert. Geehrt werden der erste Platz bei der Kreismeisterschaft, der erste bis dritte Platz bei Bezirks- und Hessenmeister sowie die Plätze eins bis sechs bei Deutschen- und Europameisterschaften.

Laut Mitteilung der Gemeinde hatte sich die Gemeinde Freigericht in diesem Frühjahr nach sportlichen Erfolgen in den Vereinen erkundigt. Rückmeldungen gab es von der DJK SG Concordia Freigericht-Neuses 1967 e. V., dem SSC Hanau-Rodenbach e. V. und dem Tennis-Club Freigericht e. V., die zusammen 25 erfolgreiche Aktive gemeldet haben. Diese Zahl mag zunächst gering erscheinen, aber in diesen Zeiten erfolgreich seinen Sport zu betreiben verdient besonderen Respekt, zumal kaum trainiert werden konnte und zahlreiche Wettbewerbe, Meisterschaften und Turniere ausgefallen sind.

Die 15 Einzelsportler und 10 Teamsportler (zwei Teams) erhielten per Post ein Glückwunschreiben des Bürgermeisters Albrecht Eitz, eine Ehrenurkunde und ein kleines Präsent.

Die Geehrten gehören verschiedenen Altersklassen an. Die jüngsten Sportlerinnen und Sportler sind mit jeweils 11 Jahren Anna Fleckenstein und Claudius Lex beide von der DJK SG Concordia Freigericht-Neuses 1967 e. V. und Nimora Habtemichael Abiysolom vom SSC Hanau-Rodenbach e. V.. Der älteste Sportler mit 52 Jahren ist Habtemichael Abiysolom Araya vom SSC Hanau-Rodenbach e. V. Die 25 Sportlerinnen und Sportler teilen sich in folgende Altersstufen auf: 18 Kinder bis 15 Jahre, fünf Jugendliche bis 21 Jahre und zwei Erwachsene.

