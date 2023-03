Sportlerehrung in Freigericht: Allesamt "Champions"

Auszeichnung: Sportlerehrung in Freigericht - Leistungen von 38 Einzel- und 72 Teamsportlern gewürdigt

Freigericht 05.03.2023 - 13:41 Uhr 1 Min.

Erfolgreicher Schütze: Kurt Pohan Erfolgreche Turnerin: Emilia Nietsch

Bürgermeister Albrecht Eitz bestätigte nach der Eingangsmelodie, dass die 38 Einzel- und 72 Teamsportler aus fünf Mannschaften, die für das Sportjahr 2022 zur Ehrung anstanden, allesamt "Champions" seien. Es sei kein einfaches Sportjahr gewesen, weshalb die persönlichen Leistungen die öffentliche Würdigung wahrlich verdient hätten. Weil jede Sportlerin oder jeder Sportler im Hintergrund gute Geister benötigten, galt auch den Trainern, Übungsleitern und Familienangehörigen Lob und Dank des Bürgermeisters.

Willenskraft und Trainingsfleiß führten zu den errungenen Erfolgen, deren Lohn die Auszeichnung wäre, so Ursula Steinau, Vorsitzende des Turngaues Kinzig. Der Turngau gewähre in der schwierigen Zeit den Übungsleitern besondere Unterstützung und stelle in Kürze ein Konzept zur Stärkung des Kindeswohls vor. Der Sport sei das größte Netzwerk für Integration und Gemeinsamkeit, bekräftigte die Turngau-Vorsitzende.

Aus der Gemeinschaft ragte mit Emilia Nietsch aus Neuenhaßlau eine Einzelsportlerin heraus. Die erst acht Jahre alte Turnerin der TG Somborn belegte bei der Gau-Einzelmeisterschaft 2022 im Geräteturnen in Bad Orb den zweiten Platz. Das Turnen wurde Emilia in die Wiege gelegt. Seit sie laufen kann, begleitete sie ihre Mutter Jasmin, ehemalige Turnerin und Trainerin der TG Somborn. Emilia sei in der Turnhalle groß geworden und habe mit vier Jahren mit dem Geräteturnen angefangen, erzählt Großmutter Petra Reußwig, die mittlerweile die talentierte Enkelin trainiert. Die erste Goldmedaille errang sie 2019 beim Gau-Kinderturnfest.

Zehnmal so alt wie Emilia, nämlich 80 Jahre, ist der Gondsrother Kurt Pohan, der 2022 bei der Bezirksmeisterschaft mit dem Ordonanzgewehr ebenfalls den zweiten Rang belegte. Der 1943 in Mies im Sudetenland geborene Pohan, kam 1945 als Heimatvertriebener in den Vogelsberg und 1950 nach Somborn, wo er sich 1959 dem Schützenverein Freigericht anschloss.

Sein größter sportlicher Erfolg in der Jugend war der Vizetitel bei der Hessenmeisterschaft 1963 mit der Luftpistole, bei der er punktgleich mit dem Sieger war. 2011 wurde er Bayerischer Meister in der offenen Disziplin mit Wehrmannsgewehr, mehrere zweite und dritte Plätze belegte er bei den Hessenmeisterschaften mit Wehrmannsgewehr in 2010, 2015, 2016 und 2019. Solange es die Gesundheit erlaube, will er mit dem Schießsport weitermachen, so Kurt Pohan.

Die Sportlerehrung wurde umrahmt von Auftritten der "Zumba Girls" (ehemalige Tanz AG der Grundschule Altenmittlau), einer Gruppe des Taekwon-Do-Clubs 1972 Freigericht und den "Dancing Chicks" und "Dancelicious" vom Turn- und Gymnastikverein Altenmittlau.

Die ausführliche Ehrungsliste wird in der nächsten Ausgabe der Beilage "Unser Echo" am Freitag, 10. März veröffentlicht.

Otto Grünewald