Sporthallen sollen baldmöglich wieder freigegeben werden

Ukrainehilfe: Main-Kinzig-Kreis plant Errichtung zusätzlicher Notunterkünfte - Aktuell rund 4.500 Geflüchtete im Kreis untergebracht

Hanau 12.08.2022 - 16:18 Uhr 2 Min.

Die Notunterkunft in der Sporthalle Birstein soll nach Angaben des Main-Kinzig-Kreises ab dem 31. August wieder abgebaut werden.

Seit mehr als fünf Monaten suchen Menschen aus der Ukraine den Schutz vor den russischen Angriffen. Auch im Main-Kinzig-Kreis kommen jede Woche etwa 75 Personen an, um vor der Gewalt in Sicherheit zu sein. Etwa 4500 Geflüchtete aus der Ukraine sind inzwischen offiziell registriert und zwischen Maintal und Sinntal untergebracht. Davon sind über 400 Menschen jeweils vorübergehend in den vier Sporthallen einquartiert, der überwiegende Teil in privaten Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften des Main-Kinzig-Kreises. Zudem haben eine große Zahl an Menschen privat bei Freunden, Bekannten und Verwandten eine Bleibe gefunden.

»Auch wenn es an der einen oder anderen Stelle etwas holprig war, so sind wir insgesamt äußerst zufrieden. Zumal innerhalb kürzester Zeit mehr Hilfesuchende in das Kreisgebiet gekommen sind als im Jahr 2015 aufgrund der Flüchtlingskrise«, so Landrat Stolz.

Vor dem Hintergrund der jetzt wieder steigenden Zuweisungen durch das Land Hessen, hat der Kreisausschuss beschlossen, zur Unterbringung der Geflüchteten wieder stärker die Städte und Gemeinden einzubinden und zusätzlich nach weiteren zu Möglichkeiten suchen.

Eine hohe Priorität legt der Main-Kinzig-Kreis auf die Freigabe der aktuell noch als Flüchtlingsunterkünfte genutzten vier Sporthallen. »Wir kennen die damit verbundene Problematik und die Belastung für die betroffenen Vereine und Schulen«, erklären Stolz und Simmler.

Die Kreisverwaltung kümmert sich seit Monaten um die Beschaffung und Vermittlung von privatem Wohnraum für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. Doch die Kapazitäten und Freiräume sind inzwischen oft ausgeschöpft. Um weitere Vorsorge zu treffen, prüft der Main-Kinzig-Kreis, als Alternative zusätzliche Notunterkünfte in Leichtbauweise errichten zu lassen. Diese Räume werden so konzipiert, dass sie kurzfristig über einen längeren Zeitraum nutzbar sind und so die Kapazitäten in den derzeit noch bewohnten Sporthallen zu ersetzen.

Wie der Landrat und die Erste Kreisbeigeordnete erklären, sei kurzfristig nicht mit deutlich sinkenden Flüchtlingszahlen zu rechnen. »Unsere gesamtgesellschaftliche Hilfe und unsere breite Solidarität werden langfristig und in großem Umfang vonnöten sei«, betonen Thorsten Stolz und Susanne Simmler. Um diese Ausnahmesituation zu meistern, sei die anhaltende Unterstützung aller Ebenen des Zusammenlebens erforderlich, von den Verwaltungen über die Bürgerschaft bis hin zur Wirtschaft.

Wer über leer stehenden Wohnraum im Kreisgebiet verfügt und diesen mittelfristig - also drei Monate und mehr - für geflüchtete Personen zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei seiner Heimatkommune oder beim Kreis über ein Onlineformular unter https://www.mkk.de melden. Für Fragen zum Thema steht eine separate Rufnummer des Main-Kinzig-Kreises zur Verfügung: Tel. 06051 9741-40900 (Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag bis Donnerstag 13.30 Uhr bis 15 Uhr).

Originalmitteilung des Main-Kinzig-Kreises (gekürzt)

Pressestelle des Main-Minzig-Kreises