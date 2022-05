Den Spessart und die Skyline Frankfurts im Blick

Neuer Schlierbacher Panoramaweg vom Geo-Naturpark ausgezeichnet – Einweihung am Sonntag, 22. Mai

Schaafheim 16.05.2022

Die Markierungen "SB2" an Bäumen, Schutzhütten oder Info-Tafeln weisen Wanderern auf dem Schlierbacher Panoramaweg die Richtung.

Hier bekommt man erstmals einen Eindruck davon, warum die insgesamt 9,2 Kilometer lange Wanderstrecke »Panoramaweg« heißt.

»Ursprünglich wollten wir ihn Hütten-Wanderweg nennen, weil es auf der Strecke einige Schutzhütten gibt«, sagt Karl-Heinz Sehnert, der zusammen mit Schlierbachs Ortsvorsteher Reinhard Selzer die neue Route ausgearbeitet hat. Doch letztlich sollten sich die vielen schönen Ausblicke entlang der Tour im Namen wiederfinden.

Der Rundweg, der im Schaafheimer Ortsteil Schlierbach beginnt und endet, touchiert etappenweise die Gemarkungen von Groß-Umstadt und Babenhausen und führt die Wanderer durch zahlreiche topografisch, geologisch und ökologisch interessante Gebiete.

Tipps zu Sehenswürdigkeiten

Die Besonderheiten der Tour hat auch der Verein »Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald« erkannt und sie als empfehlenswerte Wanderstrecke in ihr Wegenetz aufgenommen und ausgezeichnet. Eine Tafel wird nun in Schlierbach auf den Panorama-Wanderweg hinweisen, über den Streckenverlauf in Wort und Bild informieren und Tipps zu Sehenswürdigkeiten, Rastplätzen und Schutzhütten geben. Am Sonntag, 22. Mai, organisiert die Gemeinde Schaafheim zur offiziellen Freigabe des Schlierbacher Panoramawegs eine gemeinsamen Wanderung. Start ist um 10 Uhr am Sportplatz »Riedelberg« in Schlierbach.

Die Idee zur Rundtour bot die Wanderung entlang der Gemarkungsgrenzen während des 1250-jährigen Ortsjubiläums vor zwei Jahren. »Der Panoramaweg ist thematisch unabhängig von unserem Ortsjubiläum.

Wir wollten neue Impulse für passionierte Wanderer schaffen und noch unerfahrene Läufer ermutigen, sich einmal an eine längere Tour zu wagen«, sagt Karl-Heinz Sehnert. Der neue Wanderweg sollte sich in das bestehende Wegenetz einfügen, das der Geo-Naturpark rund um Schaafheim unterhält. Ortsansässige bekommen neue Ein- und Anblicke ihrer vertrauten Umgebung, Ortsfremde erhalten Anregungen, die Gegend zwischen Odenwald und Bachgau zu erkunden.

Der Panoramaweg wird flankiert von Feldern, Pferdekoppeln und Streuobstwiesen, führt durch Senken, wie das Naturschutzgebiet »Buchertsgräben«, und auf Anhöhen, wie die »Hohe Straße«. Die Frankfurter Skyline ist von dort ebenso zu sehen wie die Hügel des Spessarts. Die Wanderer passieren eines der vier Wegkreuze, die in jedem Schaafheimer Ortsteil stehen, sowie mehrere Schutzhütten und Ruhebänke.

Zwei Abkürzungen zur Auswahl

»Wir möchten, dass möglichst viele Menschen auf dem Panoramaweg wandern können. Auch Familien mit kleinen Kindern und jene, die nicht so gut zu Fuß sind. Deshalb bieten wir zwei Abkürzungen an«, erklärt Karl-Heinz Sehnert, der für Info-Tafel und Flyer Bild- und Textmaterial lieferte.

Für den Online-Tourenplaner »Outdooractive« hat er zudem eine detaillierte Beschreibung mit Höhenprofil und Koordinaten erstellt.

