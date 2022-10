Sperrung zwischen Horbach und Neuses

Freigericht 12.10.2022 - 17:44 Uhr < 1 Min.

Weiter vorne in Somborn war in den letzten Wochen noch eine weitere Vollsperrung notwendig, hier fanden Arbeiten am Versorgungsnetz statt. Diese konnten in diese Woche abgeschlossen werden, so dass die Durchfahrt ab der kommenden Woche (KW 41) wieder frei sein wird. Nun gibt es weitere Neuigkeiten zum Abschluss des »Dreierpacks«. Ab Montag, 17. Oktober, wird die Fahrbahn der L 3444 zwischen Neuses und Horbach saniert. Für etwa sechs Wochen - die genaue Dauer der Arbeiten ist von der Witterung abhängig - kommt es hier zur letzten Vollsperrung des Jahres. Die Umleitung führt über Somborn und Altenmittlau. Die Zufahrt zur Gaststätte Fernblick ist von Horbach kommend über einen asphaltierten Feldweg mit Ampelregelung möglich. Der Rad- und Gehweg in diesem Bereich ist über die Bauzeit gesperrt.Originalmitteilung der Gemeinde Freigericht (gekürzt)