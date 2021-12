Sperrmüllaufkommen stark gestiegen

Abfallbilanz 2020: Restmüllmenge geht im Kreis Darmstadt-Dieburg auf knapp 70 Kilogramm pro Kopf zurück

»Unsere Bürgerinnen und Bürger trennen ihren Abfall vorbildlich«, freut sich Lutz Köhler, Erster Kreisbeigeordneter und Umweltdezernent des LaDaDi. Der »Durchschnitt in Hessen liegt bei 146,2 Kilogramm und auf Bundesebene sogar bei 160 Kilogramm pro Kopf.«

Die Menge an organischen Abfällen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Hier hat der Landkreis ein Pro-Kopf-Aufkommen von 194,5 Kilogramm. Platz drei hinter Kassel mit 214,8 Kilogramm und Fulda mit 196,4 Kilogramm pro Einwohner und Jahr.

Mit einem Pro-Kopf-Aufkommen an Papier, Pappe und Kartonage von 67,6 Kilogramm liegt der Landkreis nur unwesentlich über dem Hessendurchschnitt von 66,5 Kilogramm.

Dafür ist das Sperrmüllaufkommen stark gestiegen. In 2019 waren es noch 10.492 Tonnen Sperrmüll, in 2020 fielen 11.843 Tonnen an. Das bedeutet ein Plus von 12,88 Prozent. Pro Einwohner sind dies 39,8 Kilogramm pro Jahr. Der Durchschnitt in Hessen liegt bei 32,1 Kilogramm je Einwohner und Jahr.

»Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Menschen eine Menge Zeit zu Hause mit Aufräumen verbracht und nicht mehr benötigte Sachen zum Sperrmüll angemeldet«, so ZAW-Geschäftsführer Armin Kehrer.

Als Alternative zum Sperrmüll bietet der ZAW gemeinsam mit dem EAD die Schenk-Tauschkiste an. Hier kann Gebrauchtes, aber noch gut Erhaltenes verschenkt, getauscht oder gespendet werden. Erreichbar ist die Plattform über https://www.zaw-online.de oder direkt unter zaw.schenk-tauschkiste.de.

