Blickpunkt-Story: Wenn Heiko Dede keinen Spender finden, wird er sterben.

Seltene Erkrankung

Langen 03.08.2021 - 15:42 Uhr Kommentieren 7 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Heiko Dede leidet an Idiopathischer Myelofibrose, einer Vorstufe von Leukämie

Heiko Dede wirkt gefasst. Erstaunlich gefasst und gelassen. Denn wenn man bedenkt, wie sein Leben vor kurzem durch eine Diagnose auf den Kopf gestellt worden ist, ist das bewundernswert. Er sei ein Stehaufmännchen, sagt auch Lebensgefährtin Kathrin. Nur was, wenn es irgendwann zu spät ist für ihn, um wiederaufzustehen nach dem Hinfallen? Denn das könnte passieren, wenn nicht der lebensrettende Spender gefunden wird für Dede, der in Langen (Kreis Offenbach) lebt.

Diagnose im letzten Jahr

Der 58-Jährige schiebt die düsteren Gedanken beiseite. Und erzählt beim Treffen davon, wie er sich müde und erschöpft gefühlt hat und daraufhin zu seinem Hausarzt ging. Am 28. Dezember 2020 bekam er die Diagnose idiopathische Myelofibrose. Eine ganz seltene Erkrankung, die pro Jahr einen Menschen in Deutschland unter 100 000 Menschen trifft. Dabei wird das blutbildende Knochenmark durch Bindegewebe ersetzt und verfasert. Die Verfaserung schreitet immer weiter voran. Extreme Müdigkeit, Bauchschmerzen, Knochenschmerzen und Konzentrationsstörungen sind Symptome, die dadurch entstehen können. Schlimmer aber ist, dass sich aus der Krankheit die tödliche Leukämie entwickelt. Die Erkrankung ist in vier Risikostufen eingeteilt. Dede hat ein Hochrisiko. Wenn er keinen Stammzellenspender findet, wird er sterben.

Er schildert die nüchternen Fakten, erzählt seine Geschichte, während neben ihm seine Lebensgefährtin mit den Tränen kämpft. Der Firmeninhaber und Ex-Fußballtrainer will sich nicht bemitleiden und will selbst kein Mitleid. »Ich kann es doch nicht ändern«, sagt er. Er hänge schon mal durch. Depressiv aber sei er nicht. Ob das so bleibe, wisse er nicht. »Reden wir noch einmal, wenn ein Stammzellenspender gefunden ist und ich in Isolation in eine trostlose Klinik muss, dann sieht das vielleicht ganz anders aus«, sagt Dede.

Es gehe ihm sonst soweit gut. Seine Milz sei drei Mal so groß wie normal - auch das Folge der Erkrankung - und das drücke auf alle anderen Organe in seinem Inneren. Er nimmt Medikamente, zwei Arten von Tabletten. Regelmäßig bekommt er Kreuzbluttransfusionen. Sein Hämoglobinwert liegt bei 5,9. Nach der Transfusion ist er dann bei 8 oder 9 - was ihm neue Energie gibt. Zum Vergleich: Normal ist bei Männern seines Alters ein Wert von 13 oder 14. »Das ist alles noch auszuhalten«, meint er. Ansonsten könne er alles machen. Sein geliebtes Golfen könne er noch machen. Spazieren geht er regelmäßig mit seiner Partnerin.

Was er nicht so gut aushalten kann, ist die Prognose für seine Erkrankung. »Nach der Diagnose überleben die meisten noch eineinhalb Jahre. Weil nicht der passende Spender gefunden wird für sie. Oder weil Spender abspringen, es sich anders überlegen, versterben oder am Ende nicht gefunden werden können«, schildert Dede sein persönliches Alptraumszenario. All das habe es schon gegeben.

Intensive Suche nach Spender

Dedes Tagesablauf ist inzwischen bestimmt von Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten. Pendeln zwischen der Uniklinik in Mainz und seinem Hausarzt ist sein Alltag geworden. Und das bei einem Menschen, der früher zwei, drei Jobs auf einmal jongliert hat, der von früh bis spät gearbeitet hat, der sich selten eine Pause gegönnt hat. Im Beruf hat er sich nicht geschont. 18-Stunden-Tage waren normal. Nach seiner Scheidung 2008 merkte er zum ersten Mal, dass ihm die Luft auszugehen drohte. Dass er keine Energie, keine Kraft mehr hatte. Aber er schob es beiseite, ignorierte diese Anzeichen, stürzte sich nur noch mehr in die Arbeit. »Vielleicht waren das damals schon die ersten Anzeichen der Krankheit«, sagt er und wischt mit der Hand über den Tisch, als könnte er damit all das wegschieben. Seine Beerdigung hat er geplant. »Wenn ich es nicht schaffe, dann ist es eben so. Aber dann will ich wenigstens nicht, dass meine Familie damit belastet ist«, meint Dede.

Seit drei Monaten sucht er via DKMS einen Stammzellenspender. Drei sind inzwischen gelistet. »Aber das ist nur die absolute Notreserve. Man sucht ja eigentlich seinen genetischen Zwilling«, erklärt er. Er hat Flugblätter drucken lassen, die er verteilt in Geschäften und an Orten mit viel Publikumsverkehr auslegt. Seine Fußballkameraden - Dede war 15 Jahre lang ehrenamtlich Jugendfußballtrainer - machen ebenfalls Werbung für seine Sache. Seine Tochter Inken ist für ihn auf Facebook und Instagram aktiv.

Natürlich habe er nicht damit gerechnet, dass es eine solche Erkrankung sei, als er im letzten Jahr zu seinem Arzt ging. Zum Arzt gehen, krank sein, das war nie ein Thema für Dede. Dennoch war er auf eine Art dankbar, denn es gab endlich eine Diagnose. Eine Diagnose, die einen Zustand beendete, mit dem er nicht gut zurecht kam. Mit der chronischen Erschöpfung. Mit der ständigen Müdigkeit und Abgeschlagenheit. »Ich habe ganz normal erzählt, was mit mir los ist. Meine Kinder haben geweint. Meine Mutter hat mir nicht geglaubt, dass es mir damit gut geht«, erinnert Dede sich. Er lasse sich aber nicht den Mut und die Hoffnung nehmen.

Alles ist offen

Und trotzdem plagen ihn Ängste und Sorgen. Wie weit kann er planen? Ist er nächstes Jahr noch da? Es ist alles offen. Bei Dede ist es ein schleichender Prozess, sein Zustand verschlechtert sich langsam, aber stetig. »Ich habe ein super Leben gehabt. Und ich habe nichts, was ich unbedingt noch machen möchte. Trotzdem möchte ich doch meine zwei Kinder weiter begleiten durch ihre Leben«, sagt er leise. Und dann kommen sie doch, die Tränen.

Dede sammelt sich, wischt sich über die Augen. Und lächelt im nächsten Moment tapfer die Traurigkeit weg, die ihm keiner nehmen kann. Wenn er es schaffe zu überleben, sagt er, will er neben Rennfahrer Walter Röhrl im Ur-Audi-Quattro sitzen und durch die Kurven brettern. Und sein Golf-Handicap will er unbedingt verbessern. Und er ist sich sicher, dass er dann nicht mehr arbeiten, sondern seine Zeit anderen widmen wird, die sein Schicksal dann teilen müssen. »Ich will Vorträge halten, aufklären über Stammzellenspende«, sagt Dede.

Er will, dass andere nicht so lange warten müssen wie er. Nicht so lange im Ungewissen bleiben müssen. Nicht Tag für Tag hoffen und bangen müssen, den einen zu finden, der für sie passt. Denn je mehr sich registrieren lassen, desto höher die Chance, dass der eine darunter ist, der passt. »Viele wissen nicht, dass man Stammzellen spenden kann. Viele wissen nicht, wie so eine Spende funktioniert. Da muss viel mehr Aufklärung passieren. Es kann schließlich jeden treffen«, sagt Dede.

Wer sich als Stammzell-Spender für Heiko Dede registrieren lassen will: https://www.dkms.de/teamheiko

++++++++++

++++++

+

Symbolbild Stammzellentransplantate

Hintergrund: Wie läuft eine Stammzellenspende ab? Wer kommt dafür in Betracht? Als Spender von Stammzellen kommen gesunde, volljährige Personen bis zu einem Alter von 61 Jahren in Frage. Personen mit bestimmten Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder bestimmten Infektionskrankheiten können nicht spenden. Wer spenden möchte, kann seine Gewebemerkmale per Mundabstrich typisieren lassen. Die Daten werden in einem Register - in Deutschland laufen alle Daten beim Zentralen Knochenmarkspender-Register zusammen - gespeichert und mit den Daten von Patienten abgeglichen. Bei einer Stammzelltransplantation werden Knochenmark und erkrankte Stammzellen des Patienten zunächst durch eine Ganzkörperbestrahlung oder eine Chemotherapie zerstört. Dann werden einem Spender gesunde Stammzellen entnommen. Es gibt die periphere Stammzellspende und die Knochenmarkspende. Spender sollten grundsätzlich zu beiden Methoden bereit sein. Bei der peripheren Stammzellspende wird dem Spender Blut abgenommen. Er bekommt zuvor ein Medikament (Wachstumsfaktor) verabreicht, das die Bildung von Stammzellen im Knochenmark so steigert, dass sie in die Blutbahn übertreten und sich dort anreichern. In einem speziellen Verfahren (Apherese) werden die Stammzellen dann dem Blut entnommen. Hierfür werden zwei venöse Zugänge gelegt; aus einem tritt das Blut aus und die Stammzellen werden herausgelöst; über den anderen Zugang fließt das Blut wieder in den Körper zurück. Das ist mit 80 Prozent die häufigste Form der Spende. Die Knochenmarkspende kommt mit 20 Prozent seltener vor. Bei der Knochenmarkentnahme wird in einer zertifizierten Entnahmeklinik unter Vollnarkose rund ein Liter Knochenmark-Blut-Gemisch aus dem Beckenkamm entnommen. Das sind etwa fünf Prozent des Gesamtknochenmarks. Das Knochenmark regeneriert sich innerhalb weniger Wochen. ()

++++++++++

++++++

+

Hermann Einsele, Uniklinikum Würzburg

Interview mit Hermann Einsele: »Stammzellentransplantation ist die Methode der Wahl«

Hermann Einsele gilt als einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet hämatologischer und onkologischer Erkrankungen. Der 62-jährige Professor für Hämatologie und Onkologie arbeitet seit 2004 am Universitätsklinikum Würzburg. Er ist Experte auf dem Gebiet der Stammzelltransplantation. betreut am Uniklinikum Würzburg regelmäßig Patienten mit idiopathischer Myelofibrose und hat viel Erfahrung damit.

Wie viele Patienten mit idiopathischer Myelofibrose behandeln Sie bei sich im Klinikum?

Wir haben 40 bis 50 Patienten pro Jahr mit diesem Krankheitsbild, wie es Heiko Dede auch hat. Wir haben in Würzburg viel Erfahrung mit dieser Form der Erkrankung, die als idiopathische oder sekundäre Form nach bereits vorbestehender anderer chronisch myeloproliferativen Erkrankung auftreten kann. In der Behandlung arbeiten wir eng mit dem Zentrum für Seltene Erkrankungen, dem Comprehensive Cancer Center Mainfranken und vor allem mit dem neugegründeten Nationalen Krebszentrum Wera am Hauptstandort Würzburg zusammen.

Wie wird eine solche Krankheit behandelt?

Die Stammzellentransplantation von einem anderen Spender (sogenannte allogene Stammzelltransplantation) ist die Methode der Wahl, da bei der Myelofibrose die Stammzellen des Patienten, welche die Blutbildung aufrechterhalten, erkrankt sind. Vereinfacht gesagt muss man dem Patienten neue gesunde Stammzellen übertragen, um die Erkrankung zu heilen. Aus den übertragenen Stammzellen wird dann auch ein neues Immunsystem aufgebaut, welches ebenfalls hilft, noch verbliebene kranke eigene Stammzellen auszuschalten. Man vernichtet dazu die kranken Stammzellen und auch das Immunsystem des Patienten. Das ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden. Wir reden hier von einer Sterblichkeit von mindestens zehn Prozent. Daher macht man eine solche Stammzellenspende auch nur bis 75 Jahre. In seltenen Fällen transplantieren wir aber auch ältere Patienten. Wir haben vor Jahren einen Endsiebziger transplantiert. Er lebt damit sehr gut seit fünf Jahren.

Welche Therapien gibt es noch außer einer Stammzellspende?

Es kommt natürlich auf die Art der Myelofibrose an. Es gibt inzwischen viele neue Therapien, um die Krankheit zu behandeln. Aber keine dieser anderen Behandlungen kann das Leben verlängern, sondern nur Symptome lindern. Gleichwohl muss man nicht alle Patienten zwingend transplantieren, da die Patienten mit einer frühen und günstigen Form der Myelofibrose teilweise noch viele Jahre ohne Behandlung und weitgehend beschwerdefrei leben können.

Wie sind die Chancen für den Patienten bei einer Stammzellspende?

Es ist nicht schwierig, einen Stammzellenspender zu finden. Nur wenn ein ungünstiger ethnischer Hintergrund vorhanden ist, dann kann man Probleme bekommen, jemanden passenden zu finden. Aber im Allgemeinen gibt es eine Chance von mindestens 90 Prozent, einen Spender zu finden in Deutschland. In Würzburg finden wir fast immer einen Spender. Schwieriger ist es, wenn jemand einen türkischen oder afrikanischen Hintergrund hat. Da muss man manchmal auf Kinder oder Eltern ausweichen, um Stammzellen transplantieren zu können. Was man normalerweise nicht macht.

Was sind die größten Probleme bei dieser Krankheit?

Diese Erkrankung ist ungeheuer vielgestaltig. Die idiopathische Form ist eher günstiger. Da sind die Chancen besser bei einer Transplantation. Aber es gibt Komplikationen, die tödlich sein können. Bei einem 58-Jährigen sehe ich da gute Chancen mit der Transplantation.

Und was kommt nach der Transplantation?

Die Transplantation ist eine einmalige Sache. Das neue blutbildende System wird eingepflanzt. Es kann passieren, dass das neue Immunsystem den eigenen Körper angreift. Um das ausschließen zu können, müssen die Immunzellen für eine bestimmte Zeit gebremst werden. Der Patient muss dazu für eine gewisse Zeit Immunsuppressiva einnehmen. Und er ist eine Zeit lang infektanfällig. Hier muss er Medikamente einnehmen, die verhindern, dass es zu Infektionen - meist aus dem eigenen Körper - kommt.

Blickpunkt: Bettina Kneller