SPD Main-Kinzig: Jutta Straub ist Landtagskandidatin

Hanau 26.09.2022 - 16:15 Uhr < 1 Min.

Jutta Straub. Foto: SPD Main-Kinzig

Bei der Mitgliederversammlung in Großkrotzenburg erhielt Jutta Straub laut Pressemitteilung der SPD 70 Stimmen. Die ebenfalls zur Wahl angetretene Ajla Kurtovic erhielt 13 Stimmen. Jutta Straub, die damit zum zweiten Mal für den Landtag kandidiert, zeigte sich kämpferisch und entschlossen, das Direktmandat zu gewinnen.

"Mit Jutta Straub stellen wir eine seit Jahrzehnten verankerte Kommunalpolitikerin und Fachfrau für urbane Angelegenheiten und ganz besonders für das Kinderbetreuungswesen im Wahlkreis 41 als Landtagskandidatin auf" wird Andreas Hofmann, Vorsitzender der SPD Main-Kinzig, in der Mitteilung zitiert. Straub möchte die Kommunen demnach finanziell stärken und so sicherstellen, dass die Gemeinden nicht ihre Bürger zusätzlich belasten müssen oder von Förderprogrammen abhängig werden. Und auch die Bildung ist ein zentrales Anliegen von Straub, so dass alle Kinder in der Region die Chance auf eine vorurteilsfreie und nachhaltige Bildung erhalten.