SPD-Fraktion scheitert mit Vorschlag zur Senkung des Wahlalters

Kein Wahlrecht ab 16

Wiesbaden 17.02.2023 - 10:26 Uhr < 1 Min.

Die SPD-Fraktion ist mit ihrem Vorstoß zur Senkung des Wahlalters bei Landtagswahlen in Hessen auf 16 Jahre gescheitert. Der Landesregierung sei die politische Beteiligung junger Menschen wichtig, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. Die Koppelung des Wahlalters an die Volljährigkeit und die Geschäftsfähigkeit mit 18 Jahren halte er jedoch weiterhin für sinnvoll.

«Wer in einer Demokratie wählen kann, entscheidet mit, kann beeinflussen und gestalten», hatte Fraktionschef Günter Rudolph den Gesetzentwurf der Sozialdemokraten begründet. «Deswegen ist es so wichtig, dass junge Menschen am politischen Leben durch das aktive Wahlrecht teilnehmen können.»

