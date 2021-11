Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Spaziergänger finden Leiche auf Acker an Grenze zu Hessen

Identität und Todesumstände noch ungeklärt

Warburg 29.11.2021 - 14:32 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nach Angaben der Polizei in Bielefeld und der Staatsanwaltschaft Paderborn von Montag sind die Identität und die Todesumstände noch ungeklärt. Eine Obduktion soll Klarheit bringen. Eine Mordkommission mit dem Namen Feld habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas über Fund des Unbekannten sagen können, der auf einer Fläche zwischen den Bundesstraßen 7 und 252 sowie dem Fluss Diemel entdeckt wurde. Warburg liegt in Ostwestfalen an der Landesgrenze zu Hessen.

dpa