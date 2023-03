Spazierengehen im Standbad vorerst vom Tisch

Gemeindevertretung: Öffnung außerhalb der Saison abgelehnt - Mehrere Optionen für Weiterbetrieb nach Mai 2025

Großkrotzenburg 15.03.2023 - 15:14 Uhr 2 Min.

Badeverbot im Strandbad Spessartblick zeigt die rote Flagge an. Kein Wunder im März, aber Spazierengehen auf dem Gelände ist bis auf weiteres auch nicht drin.

Wenn der 2018 abgeschlossene Pachtvertrag mit einem privaten Betreiber in gut zwei Jahren ausläuft, kommen demnach mehrere Optionen in Frage. Darunter ausdrücklich auch die Rückübernahme des Strandbads in Gemeinde-Regie oder, darauf drängte besonders der fraktionslose Gemeindevertreter Aloys Lenz, die Eingliederung in die Gemeindewerke GmbH. Die Gründung eines eigenen kommunalen Unternehmens für den Badesee brachte Lukas Bäuml, Sprecher der Krotzebojer Grünen, ins Spiel. CDU-Fraktionschef Max Schad warnte derweil davor, eine weitere Zusammenarbeit mit dem derzeitigen Pächter vorschnell zu verwerfen.

Dieser hat laut Bürgermeisterin Theresa Neumann (CDU) bereits Interesse signalisiert, die vor knapp fünf Jahren übernommene Aufgabe weiterzuführen. Auch gebe es weitere private Interessenten. Eine Rückkehr zur früheren Betriebsform unter direkter Kontrolle der Gemeindeverwaltung sieht Neumann kritisch, ebenso die Übernahme in die Gemeindewerke: Sowohl hier wie dort fehlten aktuell die Kapazitäten. Für die Privatisierung habe es seinerzeit gute Gründe gegeben, sekundierte Max Schad, unter anderem jährlich drohende Defizite im Gemeindehaushalt.

Dass der Weg eines weiterhin privatwirtschaftlichen Betriebs offen bleibt, begrüßte der Fraktionsvorsitzende der FDP, Daniel Protzmann. Sein SPD-Kollege Uwe Bretthauer lehnte jegliche, wenn auch nur angedeutete Vorfestlegung zum aktuellen Zeitpunkt ab: Zuerst müsse die Gemeindevertretung klarstellen, wie das Strandbad künftig aussehen, was sich dort ändern und was bleiben solle. Die Wahl der dafür richtigen Betriebsform sei dann der zweite Schritt.

Sachkriterien und konkrete Forderungen (siehe »Hintergrund«) listet ein Antrag der Initiative zukunftssicheres Großkrotzenburg auf, der mit Ergänzungen der FDP, der Grünen und des Fraktionslosen Lenz schließlich ohne Gegenstimmen beschlossen wurde. Ausdrücklich verlangt der Beschluss von einem künftigen Betreiber, auch die Öffnung des Strandbad-Areals für Spaziergänger in den Herbst- und Wintermonaten zu prüfen.

Ohne Aufsichtspersonal wird das laut Rathauschefin Neumann nicht gehen, solle der derzeit als Naturbad eingestufte See nicht zur »öffentlichen Badestelle« abgewertet und, von den Badestegen bis hin zu den WC-Anlagen, fast allen Komforts beraubt werden. Die entscheidende Frage werde am Ende sein, wer die Kosten trage.

Als rechtlich nicht möglich verwarf die Bürgermeisterin früher aufgekommene Überlegungen, das Strandbad je nach Saison unterschiedlich zu klassifizieren, mit Warnschildern oder Teildemontage von Bade-Einrichtungen zu arbeiten. Derart hatten Befürworter der Ganzjahresöffnung bei der vorangegangenen Diskussion im Herbst argumentiert.

Neumann berief sich auf Gespräche mit Badesee-Betreibern in Langenselbold und Nordhessen, ferner auf Recherchen bei Fachverbänden, Versicherungen und dem hessischen Städte- und Gemeindebund (HSGB). Eine gemeinsame Ortsbesichtigung mit diesen Institutionen zum Zweck der Einzelfallprüfung hatte am Dienstag zunächst Aloys Lenz gefordert, vor der Abstimmung aber auf den Antrag verzichtet.

Oliver Klemt

Hintergrund: Prüfsteine für Betreiber Einig waren sich die Großkrotzenburger Gemeindevertreter am Dienstag, für den Strandbad-Betrieb ab Mai 2025 frühzeitig Prüfsteine zu setzen. Demnach soll neben einem uneingeschränkten Badebetrieb von Anfang Mai bis Ende September eine reibungslose An- und Abfahrt der Besucher einschließlich Parkplatzzuweisung gewährleistet, ein Besucherstau an der Eintrittskasse vermieden und die Versorgung mit Speisen und Getränken gesichert sein. Gefordert wird die wirksame Vergrämung der Wildgänse ebenso wie die Pflanzung neuer Bäume als Schattenspender, ferner die Aufwertung des Strandbads mit Liegen und Sonnenschirmen. Die Sommerferienspiele auf dem Gelände sollen dauerhaft gesichert, ermäßigte Eintrittspreise für Kinder und Jugendliche festgeschrieben werden. Umsetzbar bleiben muss laut Forderungskatalog der im Dezember vorgestellte, vom Gemeindeparlament grundsätzlich gebilligte Plan für eine Adventure-Minigolfanlage (wir berichteten). Den Bäderbeirat sowie den Behindertenbeauftragten der Gemeinde soll ein künftiger Betreiber bei Entscheidungen einbeziehen. Mit dem aktuellen Pächter soll die Verwaltung klären, ob eine Aufhebung oder Erneuerung des seit Mai 2018 laufenden Vertrages schon zum Ende der Badesaison 2024 machbar ist. Gründe: Planungssicherheit und Vorlaufzeit für den künftigen Betreiber. kko