Sicherheit von Kindern in Gefahr

Kommunalpolitik: In der Babenhäuser Martin-Luther-Straße soll schnell etwas passieren - Keine leichte Aufgabe

Babenhausen 17.03.2023 - 12:18 Uhr 2 Min.

Wie brisant die Situation in der Martin-Luther-Straße in der Kernstadt ist, zeigt ein Unfall vergangene Woche: Zwei Kinder auf einem Fahrrad kollidierten mit einem Auto - das fuhr nur Schritttempo, so ging alles noch einmal glimpflich aus, niemand wurde verletzt. Aber der Schreck ist groß und wirkt bis in die Politik hinein: So wurde nun im Stadtparlament auch nicht lange gefackelt. Gemeinsam brachten die Stadtverordneten den Antrag der CDU auf den Weg, nur ein Wort wird hinzugefügt "unverzüglich".

Die Verwaltung wird zum Handeln aufgefordert, vieles soll geprüft werden, vom Anwohnerparken bis zur Umwidmung der gesamten Straße in eine verkehrsberuhigte Zone. Das zeigt, wie emotional das Thema ist, es geht um die Sicherheit vieler (junger) Menschen, die hier täglich unterwegs sind.

Die Krux: Die Martin-Luther-Straße ist die einzige Verkehrsanbindung zum Oberstufengymnasium mit rund 400 Schülern, der Schule im Kirchgarten mit rund 500 Grundschülern und der evangelischen Kita. Das kurze Sträßchen verkraftet eine derartige Belastung nicht, ein Chaos aus motorisierten Verkehrsteilnehmern, Fußgängern, Radlern und Roller-fahrenden Kindern ist täglich zu beobachten. Viele Eltern sind alarmiert, auch in den sozialen Medien herrscht reger Austausch.

Rushhour sei etwa um 7.45 Uhr, wenn alle in die Klassenzimmer stürzten, so die SPD-Abgeordnete und Lehrerin Ulrike Gencarelle: "Viele unserer angehenden Abiturienten aus Aschaffenburg kommen mit dem Auto, weil der Nahverkehr so unzuverlässig ist." Das Problem ist nicht neu, habe sich jedoch verschärft: Seit die neue Kita eröffnet wurde, die Ganztagsbetreuung an der Schule im Kirchgarten ausgedehnt wurde, und noch mehr "Elterntaxis" unterwegs seien, listete für die CDU-Fraktion Stephan Sawallich auf.

Eine zusätzliche Verkehrslast sei zu erwarten, wenn hier das Bauvorhaben auf dem ehemaligen Gelände der Gärtnerei Grünewald umgesetzt werde, darauf verwies der FDP-Fraktionsvorsitzende Manfred Willand - auf den über 6000 Quadratmetern Fläche sollen diverse Mehrfamilienobjekte mehr innerstädtischen Wohnraum bieten.

Wohlwissend, "dass bisher keine Maßnahme gefruchtet hat", so Sawallich, "kaum einer hält sich an die Beschilderung", soll jetzt auf mehreren Ebenen vorgegangen werden. Spielstraße, Anwohnerparken, eine Wendemöglichkeit am Straßenende, all das soll die Verwaltung prüfen. Parallel wurden 20.000 Euro frei gemacht, um ein externes Planungsbüro zu beauftragen, das eine ganzheitliche Lösung erarbeiten soll.

Wie vertrakt die Situation ist, hatte der Leiter des städtischen Ordnungsamts, Max Grychta, bereits in der vergangenen Bauausschusssitzung erläutert. Mindestens zweimal wöchentlich kontrolliere das Ordnungsamt den mobilen und ruhenden Verkehr auf der Martin-Luther-Straße - ohne erzieherischen Effekt. Die von der Politik geforderte Prüfung eines verkehrsberuhigten Bereichs ließe sich nach Straßenverkehrsordnung ebensowenig umsetzen, wie Anwohnerparken. Das sei geprüft worden, versicherte Grychta.

urs