Senioren-Wohnpark ist fertig bezogen

Lebensraum: In Harreshausen sind mit einem Genossenschafts-Modell 19 altersgerechte Bungalows entstanden

Babenhausen 01.12.2022 - 14:17 Uhr 2 Min.

Der neue Senioren-Wohnpark in der Nachbarschaft des Seniorenzentrums in Harreshausen wurde in den letzten Wochen bezogen. 19 seniorengerechte Bungalows wurden im Rahmen eines Genossenschaftsmodells errichtet. Foto: Michael Prasch Zu den neuen Bewohnern des Wohnparks für Senioren in Harreshausen zählen seit kurzem auch Ernst und Gisela Schenk. Sie haben ihr Haus in Großostheim aufgegeben. Das Foto zeigt sie vor dem Start zum Besuch des Babenhäuser Weihnachtsmarkts.

Die Senioren erleben jetzt die Advents- und Weihnachtszeit in einem neuen Zuhause, aber alle in der Nähe ihrer Angehörigen und Verwandten. Denn alle kommen aus Südhessen oder aus der direkten Nachbarschaft. Wie etwa Ernst und Gisela Schenk, die ihrem Sohn ihr Haus in Großostheim überlassen und einen Bungalow im neuen Wohnpark bezogen haben. Die beiden sind jeweils 81 Jahre alt, aber noch mobil und unternehmungslustig. »Wir wollen jetzt den Babenhäuser Weihnachtsmarkt besuchen und uns ein wenig umsehen«, sagen sie beim Besuch dieses Medienhauses vor Ort.

An einem anderen Bungalow berichtet ein Rentner, der bisher in Langen gewohnt hat, an der Haustür: »Meine Frau ist beim Backen.« Dass in den Häuschen Leben Einzug gehalten hat, ist stellenweise auch beim Gang durch die sauber gepflasterten Straßen des Wohnparks zu sehen, wo zum Beispiel Kübelpflanzen vor den Bungalows stehen und viele Autos auf den Stellplätzen zeigen, dass die Bewohner fast alle noch recht mobil sind.

Viele der Senioren seien froh, dass sie jetzt altersgerecht ebenerdig wohnen könnten, meint Architektin Maren Schäffner, die als Projektleiterin tätig war. Bei der Fertigstellung des Wohnparks sei zuletzt alles sehr planmäßig gelaufen. Nach dem Bezug der Bungalows seien nur noch stellenweise einige Restarbeiten zu erledigen, wie sie eigentlich bei allen Neubauten anfallen.

Maren Schäffner ist für die Lebensraum-Baugenossenschaft Babenhausen tätig, die den Wohnpark in Zusammenarbeit mit dem Christlichen Sozialwerk Harreshausen errichtet hat, das seit fünf Jahrzehnten kaum 100 Meter entfernt am Ortsrand von Harreshausen das Seniorenzentrum Bethesda betreibt. Auf einem rund einen Hektar großen ehemaligen Ackergelände entstand der Wohnpark mit 19 Häusern nach einem Genossenschaftsmodell.

Bethesda-Leiter Tom Best hatte schon vor Jahren die Idee für eine derartige Wohnform, in der Senioren noch selbstständig leben können, aber bei Bedarf die Hilfsdienste eines Seniorenzentrums in der Nachbarschaft in Anspruch nehmen können. Als die Pläne reiften und es an die Verwirklichung ging, kam sofort rege Nachfrage auf. Bald waren für alle 19 Bungalows Bewohner gefunden, die Mitglieder der Genossenschaft wurden und die Anteile zeichneten.

Das waren jeweils rund 150.000 Euro. Damit erwarb man sich das Recht, als Mieter einzuziehen. Und das in Bungalows, in denen es keine Treppen in einen Keller oder ein Obergeschoss gibt. Dafür aber jeweils einen Carport und eine überdachte Terrasse. Auf den Dächern ist Photovoltaik für die Energieversorgung montiert. Die Bungalows bieten Wohnflächen zwischen 80 und 110 Quadratmetern. Sie konnten sehr zügig erstellt werden, weil alle Bauteile in Holzmassiv-Bauweise vorgefertigt und flott wohn- und schlüsselfertig aufgebaut wurden.

