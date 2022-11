Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kreistag Darmstadt-Dieburg zu Senio-Auflösung, Klimacheck, Volkshochschulen

Breites Themenspektrum am Montag, 7. November

Darmstadt-Dieburg 03.11.2022 - 14:45 Uhr < 1 Min.

Am Montag, 7. November, um 13 Uhr im Landratsamt in Darmstadt-Kranichstein darf jede Fraktion über die verschiedenen Punkte, für die Redezeit vereinbart worden ist, mehr als 20 Minuten sprechen.

Unter anderem bei der Auflösung des Zweckverbands Senio, der baulich für die sechs Gersprenz-Pflegeheime im Ostkreis zuständig war und zugleich die gemeinnützige Seniorendienstleistungs-GmbH (die die eigentliche Pflege übernimmt) stützen sollte, stehen die nächsten Schritte an. Über die Eingliederung in die Strukturen der Kreiskliniken herrschte im Kreistag bereits Einigkeit, ebenso wie bei der von Senio betriebenen Altenpflegeschule in Reinheim. Nun soll unter anderem beschlossen werden, dass sich der Zeitpunkt der Auflösung daran orientiert, wann der von Kreis und acht Kreiskommunen getragene Verband die Immobilien verkauft. Aufgrund eines EU-weiten Verfahrens mit sechs Monaten Dauer, das wohl erst im Frühjahr 2023 anlaufen kann, ist mit der Umstrukturierung frühestens im Herbst nächsten Jahres zu rechnen.

Im weiteren Verlauf des Montagnachmittags werden die Grünen beantragen, dass der Landkreis einen sogenannten "Klimacheck" einführen soll, mit dem er künftig alle Kreistags-Beschlüsse auf ihre Klimarelevanz prüfen soll. Bei klimaschädlichen Beschlüssen sollen Alternativvorschläge unterbreitet werden. Die Kreis-Groko aus SPD und CDU stellt außerdem einen Antrag, nachdem der Landkreis prüfen soll, ob seine Volkshochschule im Sinne der interkommunalen Zusammenarbeit künftig stärker gemeinsame Sache mit den VHS-Angeboten etwa der kreisfreien Stadt Darmstadt und der Nachbarkreise machen könnte. Dies soll im Optimalfall sowohl zu mehr und besseren Kursen als auch zu Kostenreduzierungen im Haushalt führen.

jed