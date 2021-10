Semme-Brücke bei Hergershausen abgerissen

Ein Unternehmen aus Obertshausen hat am Montag im Feld westlich von Hergershausen eine Betonbrücke über die Semme abgerissen. Foto: Jens Dörr

Die Querungshilfe über das Flüsschen durfte in den vergangenen Jahren nur noch von Fußgängern und Radfahrern passiert werden, weil an ihr Schäden aufgetreten waren. Eine Sanierung hatte die Stadt Babenhausen als unwirtschaftlich eingestuft, ehe die Stadtverordneten 2019 den Abriss beschlossen. Für den war die gesamte Woche angesetzt, doch schon am ersten Tag machte die beauftragte Firma Nägel mit Köpfen. Sie transportierte vier Lkw-Ladungen Beton ab, verwertet die übrig gebliebenen Sandsteine in den nächsten Tagen noch für die Gestaltung der Böschung. "Der Weg führt jetzt ins Nichts", kommentierte am Dienstag ein Spaziergänger, der sich von der Westseite (von der aus das Foto aufgenommen ist) näherte und mangels Brücke wieder kehrtmachen musste. Unweit der Stelle gibt es allerdings zumindest für den landwirtschaftlichen Verkehr eine Querungshilfe über die Semme.

jed