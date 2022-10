Sechs Fahrrad-Reparaturstationen in Babenhausen

In der Kernstadt und den fünf Ortsteilen wird an den Servicestationen allerlei für die schnelle Pannenhilfe angeboten - Werkzeug, das fest mit den Stationen verbunden ist. Das sind Luftpumpen mit verschiedenen Adaptern für die aktuell gängigen Ventile, Reifenheber, Schraubendreher, Winkelschlüssel und mehr. Die Idee zu den Reparatur-Spots hatte Bürgermeister Dominik Stadler. Und dank der Förderung aus öffentlichen Mitteln ließ sich das auch rasch umsetzen. Die Nutzung der Reparatursäulen ist kostenlos.

In Babenhausen sind die Fahrrad-Reparaturstationen an folgenden Orten zu finden: in der Kernstadt auf dem Parkplatz an der Stadthalle (Platanenallee), in Sickenhofen an der Bushaltestelle an der Kirche sowie am Hergershäuser Bahnhof, in Harpertshausen an der Kreuzung Altheimer Straße/Raiffeisenstraße, in Langstadt an der Kreuzung Kleestädter Straße Richtung Harpertshausen und in Harreshausen an der Mehrzweckhalle.

