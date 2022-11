Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schwimmbäder: Main-Kinzig-Kreis will unterstützen

Energiekrise: Landrat weist auf Fördermöglichkeiten hin - Kostendruck kann Kommunen aber nicht genommen werden

Hanau 03.11.2022 - 12:38 Uhr 1 Min.

Mit einigen Bürgermeistern aus dem Kreis hatte er laut Mitteilung der Kreisverwaltung in den vergangenen Wochen schon Gespräche über die Herausforderung der Schwimmbadfinanzierung geführt. Steigende Energiepreise erschwerten demnach den Kommunen die Finanzierung des laufenden Betriebs, gestiegene Materialpreise die Finanzierung von notwendigen Sanierungen. In Erlensee ist der Fortbestand des Schwimmbads akut in Gefahr; auch aus anderen Kommunen erhält der Kreis Berichte über Schwierigkeiten bei der Finanzierung. Thorsten Stolz hat die Bereitschaft erklärt, die Städte und Gemeinde bei der Lösungsfindung zu unterstützen. Konkret geht es um die finanzielle Unterstützung bei Sanierungsmaßnahmen aus Mitteln des Kreisausgleichsstocks und die Höhe der Erstattung des Schwimmunterrichts der Schulen.

"Wir haben als Main-Kinzig-Kreis die Möglichkeit, dringende Instandsetzungen über den Kreisausgleichsstock zu fördern. Das haben wir in der Vergangenheit getan und das werden wir trotz knapper Kassen fortsetzen. Und wir haben über die Zuschüsse zum Schulschwimmen einen Hebel, um die zusätzlichen Aufwendungen bei der Energiebeschaffung ein Stück abzumildern. Diese Möglichkeiten schöpfen wir über das bisherige Maß aus. Wir haben im Sinne des Schulsports und im Sinne der Vereine ein großes Interesse daran, dass die Bäderstandorte erhalten bleiben", wird Landrat Stolz zitiert.

Der Kreisausschuss hat laut Pressemitteilung in seiner jüngsten Sitzung entschieden, höhere Zuschüsse für kommunale Bäder zu zahlen, in denen Schulschwimmen stattfindet. Mit der Erhöhung um insgesamt 206.000 Euro auf nun rund 555.000 Euro werden demnach die 14 Bäder im Kreisgebiet als Reaktion auf die in den vergangenen Monaten gestiegenen Energiepreise bedacht.

Als weiteren Punkt hat Landrat Thorsten Stolz für die Zuschussmöglichkeit über den Kreisausgleichsstock geworben. Davon hatten Kommunen in der Vergangenheit schon teils Gebrauch gemacht. Arbeiten an hiesigen Schwimmbädern hat der Main-Kinzig-Kreis in den vergangenen fünf Jahren mit 1,9 Millionen Euro gefördert. Wo neue Sanierungsarbeiten anstehen, könnten diese durch den Kreis zu einem gewissen Anteil mitfinanziert werden. Das gelte auch für die Stadt Erlensee.

"Die Städte und Gemeinden mit eigenen Bädern stehen unter zunehmendem finanziellen Druck. Wir werden deshalb in unserem Verantwortungsbereich die Dinge tun, die uns möglich sind, um zu helfen. Gleichwohl wissen wir alle, dass ein Landkreis den Kommunen den Kostendruck bei ihren eigenen Einrichtungen nicht nehmen kann", so Stolz. Angesichts der mittelfristigen Perspektive der Kreisfinanzen dämpft er die Erwartungen, der Main-Kinzig-Kreis könne die Lücken komplett decken.

