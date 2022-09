Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schwimmbad in Eigenregie betreiben?

Ausschuss: Offene Fragen in Babenhausen nach Kündigung der langjährigen Betreiberfirma

Babenhausen 08.09.2022 - 12:37 Uhr < 1 Min.

»Wir hatten große technische Probleme, an heißen Wochenende ewig lange Schlangen, die Badegäste waren aufgebracht und mein Personal wurde beschimpft - die Saison war die Hölle«, berichtet sie.

Im Sozialausschuss gab es jetzt eine erste Entscheidung, wie es weitergehen soll. Die CDU hatte einen Antrag eingebracht, die Betriebsleitung für das Schwimmbad neu auszuschreiben. »Das Schwimmbad ist das schönste im Umkreis und ein Treffpunkt für alle Altersgruppen«, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende Rolf Gründling. In den Sommermonaten war durchaus der Eigenbetrieb durch die Stadt ein Thema: »Wir haben ein Markterkundungsverfahren angestrengt«, berichtete Bürgermeister Dominik Stadler; dabei hat sich ein Bewerber gemeldet, der das Schwimmbad betreiben würde. Aber auch der Betrieb in Eigenregie wurde personell durchkalkuliert. Beide Optionen wollte der Magistrat dem Stadtparlament zur Entscheidung vorlegen.

Ein erstes Stimmungsbild ergab sich indes im Ausschuss: Der Eigenbetrieb scheint politisch nicht gewünscht. CDU, SPD, Freie Wähler und FDP stimmten dem Unionsantrag zu, den Bäderbetrieb neu auszuschreiben. Sollte das Parlament in seiner Sitzung am 22. September dem mehrheitlich folgen, »würde ich meine Bemühungen, das Bad selbst zu betreiben, dann einstellen«, so der Bürgermeister.

urs