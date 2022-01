Schulen starten nach den Weihnachtsferien im Präsenzunterricht

Maskenpflicht und regelmäßige Coronatests

Wiesbaden 05.01.2022 - 20:28 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Maske liegt in der ersten Klasse einer Grundschule in Baden-Württemberg auf einem Mäppchen.

Hessens Schulen sollen nach den Weihnachtsferien trotz steigender Zahlen von Coronainfektionen mit der Omikron-Variante im Präsenzunterricht starten. «Omikron ist eine Herausforderung», sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Mittwoch nach einer Tagung mit seinen Kollegen der anderen Bundesländer. Die Schulen sicherten den Unterricht jedoch mit engmaschigen Schutz- und Hygienemaßnahmen bestmöglich ab.

«Dazu zählen bis auf Weiteres eine Maskenpflicht im Unterricht und drei Tests pro Woche für nicht vollständig geimpfte Schülerinnen und Schüler», erläuterte Lorz. Auch geimpfte Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte in Hessen könnten sich bereits seit einigen Wochen regelmäßig in den Schulen testen. Der Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien geht in Hessen am kommenden Montag wieder los.

Sollte das Infektionsgeschehen durch die Omikron-Variante in einzelnen Regionen nicht überall Präsenzunterricht zulassen, seien die Schulen organisatorisch, pädagogisch und technisch auf alternative Unterrichtsformen vorbereitet, unterstrich der Minister. Ob ein solches Szenario eintritt, könne kommende Woche besser beurteilt werden, erläuterte ein Ministeriumssprecher. Bislang gebe es dafür keine Anzeichen.

«Wir haben heute ein starkes Zeichen für den Präsenzunterricht an unseren Schulen gesetzt», betonte Lorz zum Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK). Er appellierte erneut an die Eltern und ihre Kinder, sich gemäß Empfehlung impfen oder boostern zu lassen.

Mit Blick auf das am Freitag anstehende nächste Corona-Krisengespräch zwischen Bund und Ländern forderte der Minister eine Entscheidung zur Verringerung der Quarantänezeiten. «Denn die derzeit gültigen Regeln für Omikron würden früher oder später zu Schulschließungen durch die Hintertür führen und dadurch die Arbeitsfähigkeit anderer kritischer Einrichtungen gefährden.» Am Freitag wollen sich Bund und Länder erneut per Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten.

Für einen sicheren Präsenzunterricht trotz Omikron-Variante sollten jetzt alle an einem Strang ziehen, forderte der Koordinator für die CDU-regierten Länder in der KMK. «Länder und Kommunen müssen – unter der Voraussetzung hinreichender Impfstoff-Lieferungen durch den Bund – weitere Impfangebote schaffen», sagte Lorz.

In Hessen sind nach Angaben des Kultusministeriums aktuell mehr als 95 Prozent der Lehrkräfte zweifach gegen Covid-19 geimpft. Bereits vor Weihnachten hätten die Schulämter zudem damit begonnen, Boosterimpfung

dpa